Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников рассказал "Российской газете" о законотворческих шагах после принятия поправок в Основной Закон. А также о том, что рабочая группа продолжит свою деятельность. Она в том числе будет координировать подготовку законодательного процесса по приведению российского законодательства в соответствие с Конституцией.

Павел Владимирович, приняты поправки в Конституцию, проделана большая работа, что дальше?

Павел Крашенинников: Нормы обновленной Конституции начинают действовать сразу после обнародования. Например, нормы, связанные с индексацией пенсий, порядком назначения правительства, с приоритетом Конституции над любыми актами, в том числе международными. При этом ряд положений потребует развития в действующем законодательстве.

Сейчас готовится план законопроектной работы, согласно которому необходимо будет принять около 100 федеральных и федеральных конституционных законов во исполнение Конституции. Это очень много. Кроме того, регионы должны посмотреть свои законодательные акты - от конституций и уставов до отдельных актов субъектов Российской Федерации.

Можно ли рассказать про дальнейшую судьбу Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию?

Павел Крашенинников: Главная цель поправок - обеспечить устойчивое развитие общества, достойную жизнь граждан и повышение эффективности государства.

Рабочая группа провела серьезную системную работу над проектами поправок, над теми предложениями, которые поступали к нам со всей страны. Дискуссии шли буквально над каждым словом, каждой буквой, каждой запятой. Задача стояла сложнейшая - ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня, гарантировать незыблемость принципиальных ценностей нашего общества и заложить основу для дальнейшего устойчивого развития страны. При этом не забыть, не упустить ни одного поступившего в группу предложения.

Состав Рабочей группы адекватно отразил срез нашего общества. Она стала эффективной "площадкой" взаимодействия между органами власти различных уровней и институтами гражданского общества, гражданами. Настроены каналы обратной связи с населением. Это очень ценный опыт. И будет полезно использовать его в процессе претворения в жизнь тех новых задач и целей, которые ставит перед нами обновленная Конституция.

В соответствии с решением президента Рабочая группа продолжит свою деятельность в качестве группы по мониторингу реализации изменений в Конституцию РФ. Она займется мониторингом практической реализации конституционных изменений и координацией законодательного процесса по приведению российского законодательства в соответствие с Конституцией, обсуждением соответствующих предложений.

И здесь важно, что при подготовке поправок Рабочая группа провела большую работу по общественному и юридическому анализу, по обобщению поступавших предложений. Многие из них могут быть использованы в текущем законодательстве и в деятельности органов власти.

В какие именно законы потребуется внести поправки?

Павел Крашенинников: Уже сейчас можно сказать, что законодательные изменения затронут следующие сферы.

Социальная. Это касается социальных гарантий, пенсий, пособий; поддержки и защиты института семьи; вопросов образования, воспитания и т.д.

Наука и культура. Необходимо будет принять новый закон о культуре. Тот, который действует сейчас, принимался очень давно - еще до 1993 года, то есть до принятия Конституции Российской Федерации. И конечно, его нормы устарели и требуют обновления.

Здравоохранение. Здесь необходима кардинальная перестройка системы здравоохранения, ее обновление, нужно менять многие нормы на всех уровнях - от федерального до муниципального.

Организация единой системы публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах. Чтобы заработал новый принцип единства публичной власти нужно сформировать механизм взаимодействия всех уровней власти для наиболее эффективного решения общегосударственных задач на соответствующих территориях.

Вопросы обороны и безопасности; неприкосновенность территорий РФ.

Развитие предпринимательства и частной инициативы; поддержка некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества.

В Основной Закон внесено положение, что брак это союз мужчины и женщины. Потребуется ли менять Семейный кодекс?

Павел Крашенинников: О браке как добровольном союзе мужчины и женщины сейчас говорится в ст. 1 Семейного кодекса. Вносить дополнительные изменения в семейное законодательство по этому поводу не нужно. Вместе с тем эти нормы, вынесенные на конституционный уровень, становятся незыблемыми.

Потребуется ли менять законы об опеке, процедуру изъятия детей из семьи?

Павел Крашенинников: В главе 2 Конституции, которая посвящена правам и свободам человека и гражданина, четко закреплено, что "материнство и детство, семья находятся под защитой государства" (ст. 38). Поправками к другим главам Конституции сделан большой акцент на обеспечение дополнительных мер по защите и поддержке института семьи, материнства, отцовства и детства; защите традиционных семейных ценностей. Причем отдельно упоминается о создании условий для достойного воспитания детей в семье. Все это - неизменные ценности цивилизованного общества, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, а потому нуждаются в особой защите государства. В развитие этих положений будут приниматься законы и подзаконные акты.

И, конечно, нам надо будет смотреть Семейный кодекс и закон об опеке и попечительстве - в части полномочий органов опеки, чтобы минимизировать вмешательство государства или муниципалитета в семейную сферу. Убежден, что вопросы изъятия детей из семьи должны находиться исключительно в компетенции суда, а не органов опеки и попечительства. Это должны быть исключительные меры - если происходят какие-то преступления, насилие и т.д.

Тогда это нужно решать с помощью правоохранительной системы и с помощью суда, а не в административном порядке, как предусмотрено сейчас. Необходимо сделать все для защиты семьи.

Введена индексация пенсий. Когда именно они будут проиндексированы?

Павел Крашенинников: Конституция закладывает фундамент, который развивается уже на уровне законов. Закрепленные в Конституции принципы пенсионного обеспечения - принцип всеобщности, справедливости, солидарности поколений, - служат четким ориентиром и должны конкретизироваться в отраслевом пенсионном законодательстве. Новая норма о том, что индексация пенсий осуществляется не реже одного раза в год, позволит гражданам быть уверенными, что ни при каких кризисах или сложных ситуациях государство не сможет от нее отступить, и "заморозить" индексацию до лучших времен. Эти нормы непосредственно действующие и уже вступили в силу - и для граждан, и для власти. В том числе их необходимо учитывать в бюджете.

В соответствии с решением президента Рабочая группа продолжит свою деятельность в качестве группы по мониторингу реализации изменений в Конституцию РФ

Будет ли введено наказание за разговоры, например, отдать Курилы? Какое?

Павел Крашенинников: Норма о запрете отчуждения российских территорий, а также о запрете призывов к таким действиям - прямого действия. Так что разговоры, а тем более переговоры на эту тему теперь вне закона.

В Уголовном кодексе с 2013 года уже предусмотрена статья 280.1, которая устанавливает санкции за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. Санкции установлены в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

По моему мнению, подобные призывы, а тем более действия равносильны экстремизму. Так что будем смотреть, какие потребуются корректировки уголовных норм и норм Кодекса об административных правонарушениях.

Какие поправки в закон о здравоохранении, как оно изменится?

Павел Крашенинников: В период пандемии стало очевидно, что систему здравоохранения нужно перестраивать коренным образом. Мы убедились, как важны принципы обеспечения доступной и качественной медицинской помощи.

Поправками эта задача отнесена к совместному ведению РФ и субъектов РФ. А органы местного самоуправления, являясь наиболее приближенным к населению уровнем публичной власти, в пределах своей компетенции должны обеспечить доступность медицинской помощи. И здесь будет также работать новый конституционный принцип единства системы публичной власти - взаимодействие федеральной власти, регионов и муниципалитетов в целях наиболее эффективного решения задач в интересах населения. Скоординированные действия органов власти всех уровней для обеспечения защиты прав граждан.

Обкатку этого принципа мы хорошо увидели в период пандемии. Именно благодаря слаженной работе всех уровней власти нам удалось достойно принять вызов, поставленный перед нашей страной новым вирусом.

Кроме того, поправками отнесены к вопросам совместного ведения Федерации и регионов такие важные вопросы, как создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. Здоровье нации - в числе важнейших задач государства, тем более в нынешних условиях.

Введено ответственное отношение к животным. На охоту и рыбалку больше не пойдем?

Павел Крашенинников: Правила охоты и рыбалки сохраняются. Если кто-то желает порыбачить или поохотиться, есть соответствующие рамки, которые должны соблюдаться. Способы охоты и рыбалки должны быть цивилизованными, чтобы это не переходило в какие-то ужасающие формы.

У нас действует закон об ответственном обращении с животными, есть нормы в Гражданском кодексе, в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях. Если человек издевается над животными, конечно, он должен быть наказан.

Ответственное отношение к животным означает то, что животные должны быть защищены от жестокого обращения. Так что новые нормы - не столько о животных, сколько о нас, взрослых гражданах и подрастающем поколении, о нашем отношении к животным и к природе, основанном на принципах гуманности.

Считаю, что хорошо, когда у детей есть возможность общаться с животными, когда дети воспитываются в атмосфере заботы и бережного отношения к живым существам. Поэтому, на мой взгляд, это поправка также очень важна.