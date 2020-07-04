Лепестки розы - путь к богатству

Приложение начинает серию репортажей под общим названием "Зарисовки о нашей благополучной жизни". Первый из них публикуется сегодня.

Город Тунцзян находится в северо-восточной части провинции Хэйлунцзян. Это один из важных портовых городов Китая. В последние годы местное правительство поддерживает ведущую роль головных предприятий в индустриализации сельского хозяйства, прилагает большие усилия для развития бизнеса с местной спецификой, включая выращивание цветов розы с их дальнейшей переработкой, чтобы помочь местным жителям избавиться от бедности и начать жить лучше.

"В этом году розы неплохо цветут. Крупные цветки пойдут на приготовление джема, из бутонов мы произведем эфирное масло, а маленькие цветки пойдут на чай из лепестков роз. Можно сказать, что у нас все идет в производство, ничего не бросаем на ветер", - несмотря на то, что сейчас время обеда, крестьянин по имени Тэн Шилян из ближайшей деревни у города Тунцзян продолжает собирать цветки розы, которые потом сразу идут в цех на переработку. С ним вместе работают еще несколько крестьян. Площадь посадок розы составляет около 15 гектаров.

"Собирать цветки начинают в 4 часа утра. Работая 7-8 часов, один человек может собрать 35-40 кг. За эту работу сборщик может заработать 140 юаней (примерно 20 долларов США) в день", - рассказывает Тэн Шилян.

Июнь - месяц сбора основного урожая. В это время особенно хорошо можно продать бутоны роз, которые используются как добавка к чаю. В июле пользуется хорошим спросом джем из лепестков роз. Местные крестьяне занимаются сбором цветов или их переработкой. Им нравится то, чем они занимаются: красивые цветы с приятным ароматом, да еще и за это хорошо платят.

"Вот эти бутоны идут как добавка к чаю, а я отвечаю за процесс их сушки, потом отправляю на упаковку. Для производства джема используют лепестки розы, потом к них добавляют мед, я контролирую процесс перемешивания, это важный этап в приготовлении розового джема", - продолжает Тэн.

Предприятие, где он работает, называется кооператив "Люйнун". Коллектив занимается выращиванием и глубокой переработкой зерновых, в том числе соевых бобов, кукурузы и др. В этом кооперативе трудится более 500 человек, все они жители окрестных деревень. В их распоряжении более тысячи гектаров земли.

Глава кооператива "Люйнун" Лю Цзиньцзян рассказал, что на основе внедрения системы "кооператив плюс малоимущие семьи" был введен механизм сочетания интересов кооператива с потребностями 104 бедных крестьянских семей. В настоящее время кооператив ежегодно распределяет бедным семьям прибыль в объеме 2500 юаней (примерно 360 долларов США), таким образом, продвигается работа в плане увеличения доходов малоимущих крестьянских семей и ликвидации бедности, опираясь на развитие предприятия.

Город Тунцзян через реку граничит с Еврейской автономной областью РФ. Скоро будет открыто прямое транспортное сообщение по китайско-российскому трансграничному железнодорожному мосту. Лю Цзиньцзян полагает, что это еще один шанс для развития кооператива. На Дальнем Востоке России наблюдается дефицит овощей, например, репчатого лука, картофеля, помидоров, огурцов и др. А в городе Тунцзян ожидается хороший урожай этих овощей. Экспорт овощей и их прямые перевозки по мосту через реку открывают прекрасные перспективы для дальнейшего развития.

"Мы ждем, когда можно будет экспортировать на российский рынок наши высококачественные овощи. Раньше стоимость перевозки овощей была слишком высока, их можно было перевозить только водным транспортом и на машинах. А свежие овощи - продукт хрупкий и скоропортящийся, туда-сюда их повозишь несколько раз - и они уже теряют товарный вид. Надеемся, что станет возможна доставка поездом, и наши овощи будут поступать на российский рынок в кратчайшие сроки".