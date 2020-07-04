МИД просит вернувшихся самостоятельно из-за границы россиян вернуть деньги

МИД России обратилось к россиянам, застрявшим за границей из-за запретов на полеты в связи с пандемией, но при этом вернувшимся на родину без соответствующего уведомления, вернуть выделенную правительством материальную помощь. В общей сложности набирается несколько тысяч человек, сообщает РИА Новости.

В личные кабинеты граждан на портале Госуслуг были направлены соответствующие уведомления. "Ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства", - говорится в документе. МИД предлагает должникам вернуть средства в доход бюджета в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления.

В Минкомсвязи подтвердили, что некоторые пользователи портала Госуслуг получили в личные кабинеты и на почту уведомления МИД с просьбой вернуть государству деньги, которые были им излишне перечислены.

Напомним, правительство в начале апреля выделило 500 миллионов рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. На финансовые выплаты могут рассчитывать граждане РФ, которые находятся за границей с 1 января 2020 года. В июне кабмин выделил еще 536 миллионов рублей для материальной помощи россиянам.