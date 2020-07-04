"МЮ" разгромил "Борнмут" в 33-м туре чемпионата Англии по футболу

Футболисты "Манчестер Юнайтед" одержали крупную победу над "Борнмутом" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля. В составе манкунианцев дубль оформил Мейсон Гринвуд (29-я и 54-я минуты), по мячу забили Маркус Рэшфорд (35, с пенальти), Антони Марсьяль (45), Бруну Фернандеш (59). У соперников отличились Джуниор Станислас (15) и Джошуа Кинг (49, с пенальти).

"МЮ" набрал 55 очков и поднялся на четвертое место в чемпионате. "Борнмут", не знающий побед восемь туров подряд (семь поражений и одна ничья), с 27 баллами находится в зоне вылета из премьер-лиги на предпоследней 19-й строчке, отставая на одно очко от спасительной 17-й позиции.