Москва возмущена решением суда Лондона по золоту Венесуэлы

Решение Высокого суда Лондона признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве "врио президента" Венесуэлы и предоставить ему доступ к золотому запасу этой страны возмутительно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С озабоченностью отмечаем, что Высокий суд Лондона принял решение признать Хуана Гуайдо в качестве "врио президента" Венесуэлы и предоставить ему доступ к золотому запасу этой страны, хранящемуся в Банке Англии", - отметила Захарова.

По ее словам, лондонский суд даже не пытался дать правовую оценку претензиям Гуайдо, а лишь последовал позиции британской исполнительной власти, "однозначно" признавшей ранее Гуайдо "президентом Венесуэлы". А двух президентов у Венесуэлы быть не может. "Очевидно, в Великобритании независимость суда работает, лишь пока позиция судей согласуется с мнением правительства", - сделала вывод Захарова.

В результате в нарушение ряда принципов и норм международного права произошло фактическое отторжение одним государством имущества другого государства с целью поддержки антиконституционного переворота в этом другом государстве. При этом, безусловно, были нарушены интересы венесуэльского народа, и без того страдающего от санкций, также противоречащих международному праву, заключила официальный представитель МИД РФ.