На всероссийском этапе конкурса "Воин мира" победила команда ЗВО

Команда Западного военного округа заняла первое место во всеармейском этапе конкурса "Воин-мира", который проходит в рамках Армейских международных игр-2020.

Как сообщили в Минобороны, на церемонии награждения перед участниками выступил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Мне отрадно отметить, что все участники конкурса на протяжении пяти напряженных и насыщенных дней соревнований целеустремленно и бескомпромиссно боролись за право быть лучшими и гордо именоваться военными профессионалами и мастерами высокого класса", - сказал Картаполов. Он отметил, что в ходе конкурса был проявлен командный дух, упорство и воля к победе, те качества, которые должны быть нравственной основой каждого военнослужащего и воинского коллектива.

В Минобороны отметили, что второе место на конкурсе заняла команда ВДВ, а третье - команда Центрального военного округа.

Победу в личном зачете совокупно по всем номинациям одержали представитель Западного военного округа Николай Никитин и представительница Воздушно-десантных войск Екатерина Дайлидко.

Конкурс проводился с 29 июня по 4 июля в Екатеринбурге. В ходе соревнований оценивается профессиональная военная подготовка, а также знания военной истории и творческие навыки. В конкурсе соревнуются в пяти дисциплинах: "Атлет", "Профессионал", "Снайпер", "Кавалер" ("Сударыня") и "Эрудит".