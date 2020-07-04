Назван доступный продукт, защищающий от рака и старения

Введение в ежедневный рацион такого доступного летом продукта, как свежая зелень, благотворно воздействует на организм.

Как отмечает диетолог Анна Елькина, зелень поможет бороться с возрастными изменениями, воспалительными заболеваниями, нарушениями пищеварительной системы, а также может улучшить состояние сердца и даже предотвратить развитие рака.

"Стакан листовой зелени делает мозг моложе на 11 лет, предотвращает снижение умственной активности, которое появляется с возрастом. Зелень богата кальцием, магнием, железом, калием, фосфором, цинком, витаминами А, С, Е, К. В зеленых продуктах содержится витамин К1 или филлохинон. Он отвечает за защиту костей от остеопороза и предотвращает воспалительные заболевания", - отмечает диетолог.

Она, в частности, рекомендует включать в ежедневный рацион шпинат, петрушку, базилик, сельдерей, рукколу, кейл, брокколи и мяту.

Анна Елькина отмечает, что темно-зеленых листья и овощи содержат небольшое количество калорий и углеводов, а также имеют низкий гликемический индекс. А клетчатка, имеющаяся в больших количествах в зеленых овощах, помогает контролировать вес и поддерживать здоровье кишечника.

"Темная зелень содержит витамин В или фолат, который влияет на здоровье сердца, а также защищает от развития рака", - добавляет Анна Елькина.