Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии

Низкая смертность в Германии от пандемии коронавируса может быть связана с сильной системой здравоохранения и особенностями немецкого менталитета, полагает немецкий эпидемиолог и профессор Тобиас Курт.

В интервью РБК эксперт пояснил, что Германия подошла к пандемии в состоянии повышенной готовности. "У нас было время подготовиться к эпидемии. Наша система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но мы укрепили ее еще сильнее", - считает Курт. Поэтому удалось быстро сбить темпы распространения вируса на начальной стадии.

Кроме того, низкая смертность могла стать следствием социальных особенностей Германии. В стране разные поколения одной семьи живут отдельно. Это привело к тому, что пожилые немцы заведомо находились в безопасной обстановке.

Напротив, в странах южной Европы пожилые люди часто проживают в одном доме с другими членами семьи. Поэтому во время пандемии они заражались от молодых родственников, переносивших заболевание бессимптомно.

Тобиас Курт полагает, что второй волны пандемии в ЕС можно избежать. Предотвратить распространение коронавируса поможет повсеместное тестирование, изоляция инфицированных и выявление их контактов, а также использование защитных масок и соблюдение социальной дистанции.