Не менее пяти человек пострадали при стрельбе в торговых центрах США

Не менее пяти человек пострадали при стрельбе в США.

Первый инцидент произошел в городе Гувер (штат Алабама). Там в 15:18 по местному времени неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Riverchase Galleria. Пострадавшие госпитализированы, сообщает ТАСС. Стражи порядка оцепили здание и начали выводит из него людей. Два человека были задержаны неподалеку от торгового центра. По словам очевидцев, стрельбе предшествовала драка.

Еще один инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в торговом центре города Брейнтри, расположенного в 17 км от Бостона. Всего прозвучало шесть выстрелов. Один пострадавший доставлен в больницу, полицейские ведут поиск предполагаемого стрелка, сообщает телеканал NBC Boston.