Новая супергруппа "Куртки Кобейна" впервые сыграла перед зрителями

Музыканты из "Би-2", "Браво", Tesla Boy и других групп, а также неожиданно вошедший в состав Леонид Агутин представили свою дебютную программу, состоящую из десяти песен. Лидеры популярных коллективов необычно, свежо и неожиданно соединили рок с электроникой, инди-фолком и атмосферными, крутыми танцевальными виражами. Добавила ярких впечатлений и сцена, на которой, кажется, впервые в истории популярных жанров все музыканты играли и пели, стоя лицом друг к другу.

С одной стороны - очень креативно, поскольку такая режиссура создавала ощущение постоянного диалога и зримого, почти по-театральному эффектного, невольного соперничества творческих личностей. А другой стороны - вынужденно, поскольку на небольшой сцене могли одновременно поместиться только шесть музыкантов.

Зато вокруг нее разместились сразу несколько звукорежиссеров, мастеров по свету и спецэффектам. Ведь благодаря причудливым переплетениям лазерных лучей, полутонам и сполохам, постоянному движению мощных выбросов энергии саунда и света, шоу дополнялось то причудливой, мистической визуальной атмосферой, то кажущимся смятением силуэтов большого города, тоже спешащего куда-то, как в глобальном хите концерта - "Люди на эскалаторах", а то напряженными эмоциональными контрастами и аллегориями фэнтезийного триллера. Да, ударная установка в итоге на сцене все-таки не поместилась. Но супергруппа - на то и есть особое образование в музыкальном мире, чтобы его участники, представляющие разные музыкальные жанры, могли всегда находить из любой сложной ситуации такой выход, чтобы концерт в итоге понравился зрителям даже еще больше.

Термин "супергруппа", кстати, - не комплимент, а скупая констатация факта того, что в ней играют известные артисты из разных команд. Прежде в России была, пожалуй, только одна такая - "Неприкасаемые", где в начале 90-х встретились Гарик Сукачев, Сергей Воронов, Анатолий Крупнов, Рушан Аюпов, Игорь "Большой" Балашов - выходцы из звездных рок-групп "Бригада С", "Кроссроудз", "Черный обелиск", "Квартал"…

Стилевой диапазон "Курток Кобейна" шире, да и все музыканты продолжают играть в своих основных группах, находясь, языком спортивных тренеров "в постоянном тонусе и отличной форме". И Лева Би-2, и Шура Би-2, и Андрей Звонков (соответственно, в "Би-2"), и Антон Севидов (в Tesla Boy), и Юрий Усачев (экс-"Гости из будущего", а ныне он вместе с финалисткой первого "Голоса" Тиной Кузнецовой в электронном инди-фолк дуэте Zventa Sventana), и понятно, Леонид Агутин. Разве что Дмитрий Ашман покинул "Браво"…

О том, ради чего все они объединились в "Куртках Кобейна" отвечая на вопросы зрителей, рассказал продюсер, главный вдохновитель и вокалист/гитарист этой супергруппы Шура Би-2: "Мы хотели сделать проект с музыкой, под которую мы сами танцуем на вечеринках".

Попутно раскрыл и несколько "продюсерских секретов", благодаря которым ему удалось собрать столь авторитетный коллектив. Вот как, например, оказался в проекте ударник первого состава Nirvana Чад Ченнинг. "Мне позвонил мой приятель и просил помочь, - вспоминал Шура Би-2, - Чад выступал в Таллине, откуда не было прямых рейсов до его родного Сиэтла. Поэтому он решил лететь через Москву. Приятель просил, чтобы я встретил барабанщика и посадил на нужный рейс. А я спросил о том, сможет ли он сыграть в ответ на одной из песен нашего нового диска. И получил согласие!"

В Москву в этот раз Ченнинг не прилетел и поэтому могучий трек No Order, являющийся у Шуры Би-2 самым любимым в этом проекте, сыграть, увы, не удалось. Хотя многие его ждали: много ли вы знаете песен, в которых яростно и непредсказуемо, органично соединены рэп, хэви-метал и готика?! И "Куртки Кобейна" сыграли девять песен альбома: "Охоту на кузнечиков" (в оригинале ее пела Диана Арбенина, но на этот концерт приехать не смогла), "Людей на эскалаторах", "Упражнения в равновесии", Dasha, PLS и все остальные. Ну а десятой стала известная рок-баллада песня "Би-2" - "Мой рок-н-ролл", только теперь уже с электронными лупами и новыми аранжировочными решениями, став, пожалуй, еще более драматичной, отчаянной и экзистенциальной. А потом музыкантов вызвали на бис. Но они рассмеялись: "Мы сыграли вам все песни, которые у нас есть. Значит, две сыграем еще раз". И начали с "Людей на эскалаторах"…

Некоторые хиты, кстати, звучали уже несколько иначе, чем в альбомной версии. Где-то эпизодически добавились джазовые вокальные приемы и сбивки, веяния dark wave и инди-фолка, а электронные лупы казались, порой, даже более уместными, чем живые барабаны. Пожалуй, давно в нашем роке не появлялось группы, столь щедрой на идеи, эмоции, не банальные мелодические и аранжировочные ходы. Ближе к концу программы зрители все чаще спрашивали: "А когда следующий концерт?" Шура Би-2 в ответ туманно улыбался и говорил: "Скоро". Видно было, что такие вопросы ему очень приятны.

В самом деле, риск того, что после возобновления гастрольного сезона все звездные музыканты разъедутся по своим постоянным группам и им будет уже не до "Курток Кобейна", имеется. Многое зависит от того, насколько им понравилось экспериментировать и удивлять слушателей новым саундом, светом, музыкальными коллаборациями… Но, кажется, что после такого успешного концерта, им все-таки захочется снова рискнуть.

Прямая речь

Тина Кузнецова, солистка группы "Куртки Кобейна":

Несмотря на то, что мой проект Zventa Sventana основывается на аутентичном фольклоре, меня никак нельзя причислить к народницам или фолькористкам. У меня большой бэкграунд за спиной, много наград, побед на джазовых международных фестивалях. И не только джазовых - и поп, и этно. К тому же я несколько лет посвятила прекрасному электронному проекту "My-Ti", в котором исполняла хаус музыку, deep house и различные электронные стили.

И мне сложно ответить на вопрос, почему петь в "Куртки Кобейна" пригласили именно меня. Думаю, потому что со мной кайфово в музыке и я профессионал своего дела. Я качаю, и этим все сказано.