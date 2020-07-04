Один человек погиб в Японии из-за ливневых дождей

Один человек погиб, 15 находятся в критическом состоянии, девять числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями на юго-западе Японии, сообщает телеканал NHK.

В доме престарелых в префектуре Кумамото были обнаружены 14 человек в критическом состоянии. В регионе объявлена эвакуация 320 тысяч человек. Проведение спасательной операции затрудняется оползнями. В некоторых районах выпало до 400 миллиметров осадков. На местах зафиксировано обрушении мостов и жилых домов.

В префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. На помощь спасателям пришли военные, они эвакуируют людей с крыш домов с помощью вертолетов, в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. На обширных территориях отсутствует связь, в домах нет электричества.

В район бедствия наряду с полицией и пожарной охраной, выполняющей в Японии функции службы спасения и скорой помощи, направлены десять тысяч военнослужащих сил самообороны Японии.