Указ губернатора Оренбургской области от 4 июля 2020 года № 313-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 23 Гук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук) следующие изменения:

абзац первый пункта 3 указа изложить в новой редакции:

"3. Приостановить с 28 марта по 20 июля 2020 года на территории Оренбургской области работу:";

абзац первый пункта 5 указа изложить в новой редакции:

"5. Приостановить с 28 марта по 20 июля 2020 года продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли на территории Оренбургской области.";

пункт 7 указа изложить в новой редакции:

"7. Приостановить с 28 марта по 20 июля 2020 года бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных на территории курорта местного значения "Соленые озера", а также в иных пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), расположенных на территории Оренбургской области.";

в пункте 8 указа:

абзац второй подпункта 8.13 изложить в новой редакции:

"С 13 апреля 2020 года допускается обучение с очным присутствием обучающихся в группах с количеством не более 10 человек.";

абзац второй подпункта 8.16 изложить в новой редакции:

"осуществлять смены отдыха детей с 10 июля 2020 года;";

подпункт 8.17 изложить в новой редакции:

"8.17. Физкультурно-спортивные организации приостановить деятельность до особого распоряжения, за исключением:

проведения тренировочных мероприятий с лицами, являющимися кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации и осуществляющими подготовку к участию в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира и Европы; участвующими в Чемпионате России по футболу среди команд Клубов Премьер-Лиги сезона 2019-2020 годов (далее - Чемпионат по футболу); входящими в основные, молодежные составы команд спортивных клубов, выступающих на всероссийских и (или) международных спортивных соревнованиях от Оренбургской области, по игровым видам спорта;

организации и проведения Чемпионата по футболу с загрузкой трибун стадиона в объеме не более 10 процентов от их вместимости;

осуществления спортивной подготовки, предоставления услуг на объектах спорта открытого типа при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора (при невозможности осуществления спортивной подготовки на объектах спорта открытого типа спортивная подготовка осуществляется с использованием дистанционных технологий);

направления работников и лиц, проходящих спортивную подготовку, входящих в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, на тренировочные мероприятия, проходящие на объектах спорта, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







