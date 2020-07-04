Организована проверка по факту гибели военнослужащего РФ в Армении

Южный военный округ (ЮВО) РФ и правоохранительные органы Армении организовали проверку после гибели российского военнослужащего в Гюмри.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, тело военнослужащего-контрактника было обнаружено местными правоохранителями в одном из домов вне российской базы в Армении. Сейчас идет совместное разбирательство этого ЧП.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле контрактника не обнаружено. По одной из версий, причина смерти - самоубийство из-за проблем личного характера.

Генпрокуратура Армении по факту смерти российского военного возбудило дело по статье о доведении до самоубийства.