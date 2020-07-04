Пациентов в первый год после постановки онкодиагноза обследуют каждые три месяца

Впервые в России принят документ, который регламентирует наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями от момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни. Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами с онкологическими заболеваниями приказом №548н от 4 июня 2020 года.

Документ содержит конкретные требования к организации медпомощи онкобольным, о которых важно знать пациентам. Вот некоторые пункты.

- пациент должен быть поставлен на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства в течение трех рабочих дней от постановки диагноза;

- далее, в зависимости от вида онкологического заболевания, пациент проходит обследования, установленные профессиональными сообществами онкологов. Сроки обследований зафиксированы в приказе Минздрава о порядке диспансерного наблюдения;

- приказ также регламентирует частоту прохождения обследований. Так, в течение первого года от постановки онкологического диагноза, пациента будут приглашать на обследование один раз в три месяца. В течение второго года - один раз в шесть месяцев, и в течение последующих лет жизни - один раз в год;

- исключение составляют пациенты с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с диспансерного наблюдения по истечении пяти лет от постановки диагноза, так как по прошествии этого времени считаются полностью излеченными.

Такая организация практически пожизненного наблюдения за пациентами, перенесшими онкологическое заболевание, позволит вовремя выявлять прогрессирование или рецидив заболевания и принимать соответствующие меры.

Обследование назначает врач-онколог диспансера, первичного онкологического кабинета или Центра амбулаторной онкологической помощи. Также впервые предусмотрена возможность дистанционных консультаций с помощью телемедицинских технологий.

Важное нововведение: маломобильные пациенты, нуждающиеся в диспансерном наблюдении врача-онколога, могут получить необходимые консультации на дому.

Компетентно

Иван Стелиди, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН

- В нашей стране на учете у онколога состоит почти четыре миллиона человек. Ежегодно злокачественные образования диагностируют более чем у 600 тысяч. Все эти люди нуждаются не только в грамотном и своевременном лечении, но и в наблюдении после завершения лечения. Регламентированное диспансерное наблюдение позволит врачам вовремя обнаружить рецидив заболевания. Иными словами - спасти сотни тысяч жизней, а в перспективе снизить смертность от онкологических заболеваний.