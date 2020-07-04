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04.07.2020 00:10
Рубрика: Общество

Пациентов в первый год после постановки онкодиагноза обследуют каждые три месяца

Текст: Ирина Невинная

Впервые в России принят документ, который регламентирует наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями от момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни. Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами с онкологическими заболеваниями приказом №548н от 4 июня 2020 года.

Фото: Gettyimages
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Документ содержит конкретные требования к организации медпомощи онкобольным, о которых важно знать пациентам. Вот некоторые пункты.

- пациент должен быть поставлен на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства в течение трех рабочих дней от постановки диагноза;

- далее, в зависимости от вида онкологического заболевания, пациент проходит обследования, установленные профессиональными сообществами онкологов. Сроки обследований зафиксированы в приказе Минздрава о порядке диспансерного наблюдения;

- приказ также регламентирует частоту прохождения обследований. Так, в течение первого года от постановки онкологического диагноза, пациента будут приглашать на обследование один раз в три месяца. В течение второго года - один раз в шесть месяцев, и в течение последующих лет жизни - один раз в год;

- исключение составляют пациенты с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с диспансерного наблюдения по истечении пяти лет от постановки диагноза, так как по прошествии этого времени считаются полностью излеченными.

Фото: iStock
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Такая организация практически пожизненного наблюдения за пациентами, перенесшими онкологическое заболевание, позволит вовремя выявлять прогрессирование или рецидив заболевания и принимать соответствующие меры.

Обследование назначает врач-онколог диспансера, первичного онкологического кабинета или Центра амбулаторной онкологической помощи. Также впервые предусмотрена возможность дистанционных консультаций с помощью телемедицинских технологий.

Важное нововведение: маломобильные пациенты, нуждающиеся в диспансерном наблюдении врача-онколога, могут получить необходимые консультации на дому.

Компетентно

Иван Стелиди, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН

- В нашей стране на учете у онколога состоит почти четыре миллиона человек. Ежегодно злокачественные образования диагностируют более чем у 600 тысяч. Все эти люди нуждаются не только в грамотном и своевременном лечении, но и в наблюдении после завершения лечения. Регламентированное диспансерное наблюдение позволит врачам вовремя обнаружить рецидив заболевания. Иными словами - спасти сотни тысяч жизней, а в перспективе снизить смертность от онкологических заболеваний.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

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