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04.07.2020 18:45
Рубрика: Спорт

Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Текст: Артур Нанян
Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии. Это первый этап нынешнего сезона "Формулы-1", старт которого был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Фото: LEONHARD FOEGER / AFP Фото: LEONHARD FOEGER / AFP
Фото: LEONHARD FOEGER / AFP

В субботу Боттас проехал свой лучший круг за 1 минуту 2,939 секунды, установив рекорд трассы. Вторым стал другой пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон (отставание - 0,012 секунды), который до этого был быстрейшим в первых двух практиках. Тройку замкнул голландец Макс Ферсттапен (+0,538) из "Ред Булл".

Фото: Getty Images/ Clive Mason
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Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят занял 13-е место в итоговом протоколе. Его партнер по команде француз Пьер Гасли расположился строчкой выше.

Программа Гран-при Австрии завершится гонкой в воскресенье, начало - в 16:10 по московскому времени.

Спорт Формула-1

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