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04.07.2020 15:30
Рубрика: Культура

Почти 1400 человек посетили Третьяковку в первый день работы

Текст: Наталья Лебедева
Государственная Третьяковская галерея вновь распахнула двери для посетителей в пятницу, 3 июля. В первый же день работы музей посетили около 1,4 тысячи человек. В выходные галерея готовится принять еще больше ценителей настоящего искусства.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Итоги первого дня работы после долгого вынужденного перерыва, вызванного опасностью распространения коронавирусной инфекции, генеральный директор галереи Зельфира Трегулова подвела в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

При этом она особо отметила, что музей готов к любому числу гостей.

"Мы абсолютно уверены, что то количество зрителей, которое к нам сейчас начнет приходить, будет таково, что мы полностью справимся с соблюдением всех необходимых санитарных норм", - сказала она и добавила, что Третьяковка очень серьезно относится к вопросам безопасности гостей и сотрудников, здоровье людей превыше всего.

Фото: РИА Новости
Третьяковская галерея готовит большую выставку Врубеля в 2021 году

Уже открыты для посетителей здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу, а также малые музеи.

В Западном крыле Новой Третьяковке продолжает работу выставка "Русская сказка: От Васнецова до сих пор". Зрители смогут вновь увидеть работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и других знаковых художников. Приятным сюрпризом для многих станет временная выставка, объединившая масштабные полотна Васнецова из постоянной экспозиции - "Три царевны подземного царства", "Иван-царевич на Сером Волке" и "Царевна-лягушка".

В здании на Крымском Валу посетителей ждет новая выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", где представлены более 100 произведений современных молодых художников Виктора Алимпиева, Таус Махачевой, Давида Тер-Оганьяна, Алисы Йоффе и многих других. Выставка открыта до 16 августа.

Следующим шагом Третьяковской галереи станет открытие кинозалов. По словам Трегуловой, они могут открыться до 1 августа. Совсем скоро откроются и веранды галереи, а кафе уже открыто для гостей Третьяковки.

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