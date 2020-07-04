Почти 7 тысяч человек в Вооруженных силах выздоровели от коронавируса

В Минобороны представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Они говорят, что число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции все больше превышает количество инфицированных COVID-19. Эта тенденция сохраняется более месяца.

По сведениям на 4 июля, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровели 102 военнослужащих. Таким образом, общая численность людей, избавившихся от вирусной инфекции, с марта достигла в армии и на флоте 6 844 человека.

Кроме того, 20 569 представителей Вооруженных сил сняли с медицинского контроля после двухнедельного карантина.

Однако 1 273 военнослужащих с положительными результатами тестирования по-прежнему находятся на контроле у врачей. 1024 пациента лежат в военных госпиталях. 53 человека изолированы по месту службы. 24 лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 172 изолированы на дому.

В бюллетене отмечается, что с начала работы многопрофильных центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь была оказана 1 512 пациентам, 269 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.