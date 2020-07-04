Новости

Организована проверка по факту гибели военнослужащего РФ в Армении 20:53
МИД просит вернувшихся самостоятельно из-за границы россиян вернуть деньги 20:53
Почти 7 тысяч человек в Вооруженных силах выздоровели от коронавируса 20:44
К июлю продажи авиа- и железнодорожных билетов почти восстановились 20:37
"Сельта" сыграла вничью с "Бетисом" в Примере, Смолов отыграл 53 минуты 20:20
"МЮ" разгромил "Борнмут" в 33-м туре чемпионата Англии по футболу 19:51
В МИД РФ заявили о соблюдении страной моратория на ядерные испытания 19:24
В Оренбуржье продлили запрет на посещение курортов и санаториев 19:12
Renault Logan Stepway: тест седана с задатками кроссовера 18:23
В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей 17:39
"Родина" пойдет на выборы как партия российских регионов 17:31
Власти Ирана вводят обязательный масочный режим в стране 16:40
Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище 16:36
Составлен список лучших хорроров десятилетия 16:29
Москва возмущена решением суда Лондона по золоту Венесуэлы 16:27
МЧС Москвы предупредило о сильном дожде и грозе 16:16
В МИД РФ располагают данными об участии разведки США в наркоторговле 16:01
Тормозить или объезжать? Что делать, если животное выбежало на дорогу 16:00
Вышел трейлер якутской мистической драмы "Пугало" 15:56
СКР обжаловал решение прокуратуры по делу о получении взятки следователем 15:54
В Волгограде раскрыли крупную сеть подпольных казино 15:43
В Башкирии судьбу мужчины, убившего педофила, решат присяжные 15:32
Британские музыканты требуют открыть залы 15:23
Ученые считают, что любители "ужастиков" лучше готовы к пандемии 15:18
Вышел трейлер индийского хоррора "Чурули" 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
04.07.2020 20:44
Рубрика: Власть

Почти 7 тысяч человек в Вооруженных силах выздоровели от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Они говорят, что число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции все больше превышает количество инфицированных COVID-19. Эта тенденция сохраняется более месяца.

Еще 1620 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

По сведениям на 4 июля, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровели 102 военнослужащих. Таким образом, общая численность людей, избавившихся от вирусной инфекции, с марта достигла в армии и на флоте 6 844 человека.

Кроме того, 20 569 представителей Вооруженных сил сняли с медицинского контроля после двухнедельного карантина.

Однако 1 273 военнослужащих с положительными результатами тестирования по-прежнему находятся на контроле у врачей. 1024 пациента лежат в военных госпиталях. 53 человека изолированы по месту службы. 24 лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 172 изолированы на дому.

В Минобороны рассказали об испытаниях нового препарата от коронавируса

В бюллетене отмечается, что с начала работы многопрофильных центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь была оказана 1 512 пациентам, 269 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуме предложили повысить налоговый вычет при покупке недвижимости
МИД РФ назвал "ущербной" идею проведения расширенного саммита G7
Козак: Во время переговоров по Донбассу в Берлине прорыва не случилось
У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Кабмин выделит средства на создание временных рабочих мест
В России родителям еще раз выплатят по 10 тысяч на ребенка