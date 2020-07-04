Нетрудно увидеть, что Помпео больше всего надеется на то, что традиционный американский союзник США - Европа - может быть использована им для злостной клеветы на Китай. В его действиях можно увидеть беспокойство, тревогу и панические опасениия по поводу укрепления сотрудничества между Китаем и ЕС.

Между тем, ЕС всегда занимал спокойную, рациональную и независимую позицию в своих стратегических решениях по Китаю. После начала пандемии COVID-19 Китай и ЕС оказали друг другу твердую поддержку. Президент Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе состоявшейся на днях видеоконференции с руководством КНР четко заявили, что ответить на вызовы глобального характера поможет только международное сотрудничество. ЕС готов вести с китайской стороной стратегический диалог, расширять консенсус, усиливать сотрудничество. Лидеры ЕС дали мощный отпор клеветническим высказываниям некоторых американских политиков в отношении Китая.

"С такими друзьями и враги не нужны", - подчеркнул бывший председатель Европейского союза Дональд Туск. Его высказывание ясно продемонстрировало отношение европейцев к американской гегемонии. Перед лицом Соединенных Штатов, которые стремятся к деконструктивной политике и наполняют мир разрушительной силой, европейским политическим элитам придется выяснить свои отношения с ними.

С 1 июля Евросоюз официально начал процесс открытия внешних границ - пока только с 14 государствами, по которым между членами сообщества достигнуто согласие. США в этот список "безопасных государств" не вошли - они пока не удовлетворяют эпидемиологическим критериям. Очевидно, что Европейский союз практическими действиями проголосовал против США, выразив им вотум недоверия за неэффективные противоэпидемические действия американской администрации. Это не что иное, как удар по американским политикам, которые стремятся к восстановлению национальной экономики и к тому, чтобы народ вновь начал их поддерживать.

Вместо того, чтобы провоцировать отчуждение и проявлять бездушие, Помпео следовало бы потратить время на размышление о том, почему он стал обладателем определения "наихудшего за всю историю госсекретаря США" и почему Соединенные Штаты только и могут действовать в одиночку в международном сообществе. Он также должен подумать и о том, почему традиционные союзники Соединенных Штатов постепенно отстранились.

Независимая Европа не может идти в ногу с Соединенными Штатами и копировать позицию Вашингтона. Более того, Европа не может по доброй воле быть орудием в руках недобросовестных политиков Соединенных Штатов, которые стремятся только к личной политической выгоде.