Правительство выделило 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

Правительство России одобрило выделение 11 миллиардов рублей на дополнительные выплаты социальным работникам и медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.

В сообщении на сайте правительства говорится, что решение было принято кабмином в ходе заседания 2 июля.

"Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить осуществление выплат стимулирующего характера работникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в полном объеме до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости сохранить дополнительные выплаты медработникам, которые борются с коронавирусом, на июль и август.