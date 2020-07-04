Указ Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 года № 445 "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками"

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" и постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 июля 2020 г. № 256/1888-7 "О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" постановляю:

1. Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", вступают в силу 4 июля 2020 г.

2. Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. Путин