В Москве 65 инженерных сооружений очистят с помощью песка

Очищать мосты, тоннели, набережные и пешеходные переходы будут с помощью пескоструйных аппаратов. Всего до конца июля будут очищены 65 сооружений. Об этом "РГ" сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

По данным пресс-службы комплекса, среди таких объектов - Фрунзенская набережная, Дангауэровский путепровод, Новоспасский мост и более 60 пешеходных переходов.

Как отметили специалисты, во время пескоструйной очистки песок подается по шлангу под большим давлением - так удаляются грязь, ржавчина, старая краска и налет, въевшиеся в каменные, бетонные, металлические или гранитные поверхности. После этого обновляется штукатурка и сооружение полностью промывается и окрашивается.

"Эти работы в дневное время выполняют сотрудники ГБУ "Гормост", они работают в перчатках, с респираторами и в специальных защитных костюмах, которые предотвращают попадание песка в лицо и глаза, - уточнили в ведомстве. - За смену бригада из пяти человек может очистить более 100 квадратных метров поверхностей".