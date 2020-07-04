Бирюков: Все системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме

Минувший сильный ливень в столице не привел к нарушению систем жизнеобеспечения, все системы работают в штатном режиме. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Никаких нарушений систем жизнеобеспечения не допущено, все они работают в штатном режиме, - сказал Петр Бирюков. - В результате сильного дождя в отдельных районах вчера выпало около 30 мм осадков".

С последствиями непогоды боролись 300 бригад и более 250 единиц техники.

Сегодня в столице обещают новые осадки с грозой и порывами ветра до 15 м/с. Столичные коммунальные службы готовы к непогоде.