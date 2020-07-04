"Локомотив" сыграл вничью с "Сочи", не забив пенальти

Московский "Локомотив" второй матч подряд теряет очки. "Красно-зеленые" сыграли вничью с "Сочи" (0:0) во встрече 26-го тура чемпионата России.

Поединок в Черкизово получился сверхнасыщенным. "Локомотив" забил два мяча, но оба были отменены из-за офсайдов: в первом тайме в неправильном положении находился Эдер, а во втором - вышедший на замену Тимур Сулейманов.

Уже на последних секундах матча арбитр Алексей Матюнин назначил пенальти в пользу хозяев. Бить вызвался лидер "Локомотива" Алексей Миранчук, но мяч после его удара попал в штангу. Как итог - 0:0.

Ничья в Черкизово означает, что питерский "Зенит" уже в воскресенье может стать чемпионом. Для этого команде Сергея Семака нужно победить на выезде "Краснодар". В таком случае "сине-бело-голубые" за четыре тура до конца сезона будут опережать "Локомотив" на 13 очков.