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04.07.2020 12:36
Рубрика: Происшествия

Московские пожарные ликвидировали последствия ДТП на МКАД

Текст: Ирина Огилько
Фото: пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и ПБ Фото: пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и ПБ
Фото: пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и ПБ

Пожарные ликвидировали последствия аварии на 36 км МКАД. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента по делам ГО, ЧС и ПБ.

Фото: vk.com/spb_today
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По данным пресс-службы, утром 4 июля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: на 36-м километре МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Водитель фуры, не справившись с управлением, съехал в кювет.

На место происшествия была направлена дежурная смена ПСО №204 Пожарно-спасательного центра Москвы.

По прибытии пожарные приступили к работам: с помощью автокрана дежурная смена 204-го подразделения достала грузовой автомобиль из кювета. К сожалению, в результате ДТП есть пострадавшие. На месте происшествия работала бригада скорой медицинской помощи.

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