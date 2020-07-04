Московские пожарные ликвидировали последствия ДТП на МКАД

Пожарные ликвидировали последствия аварии на 36 км МКАД. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента по делам ГО, ЧС и ПБ.

По данным пресс-службы, утром 4 июля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: на 36-м километре МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Водитель фуры, не справившись с управлением, съехал в кювет.

На место происшествия была направлена дежурная смена ПСО №204 Пожарно-спасательного центра Москвы.

По прибытии пожарные приступили к работам: с помощью автокрана дежурная смена 204-го подразделения достала грузовой автомобиль из кювета. К сожалению, в результате ДТП есть пострадавшие. На месте происшествия работала бригада скорой медицинской помощи.