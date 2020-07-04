В белгородском парке эксгумируют останки немецких солдат

В Белгороде проведут эксгумацию останков солдат, захороненных на территории Центрального парка, сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте мэр города Юрий Галдун.

Реновация Центрального парка имени Ленина в Белгороде затронет территорию погоста, где во время Великой Отечественной войны были захоронены останки немецких солдат и офицеров.

- На следующей неделе планируем приступить к эксгумации в Центральном парке. Наконец-то наш парк будет без кладбища, - сообщил Юрий Галдун.

Он разместил фотографию плана парка, на которой красным цветом отмечены места с 40 рядами захоронений, где поисковики будут вести раскопки. Для проведения работ расположенный в парке памятник Ленину временно перенесут в другое место.

Ранее в Центральном парке Белгорода уже проходили раскопки. Найденные активистами поисковых отрядов останки немецких солдат и офицеров, похороненных здесь в 1941-1943 годах, были отправлены в Германию.

В 2020 году в Белгороде началась реконструкция Центрального парка, которая предполагает обустройство новых газонов, площадок для игр, катания на самокатах, скейтах и роликовых коньках. Сдать скейт-площадку в эксплуатацию подрядчики обещают к сентябрю. Соседство развлекательных аттракционов с погостом местные власти посчитали неуместным, поэтому захоронения решили перенести.