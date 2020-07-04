В Москве число новых случаев COVID-19 держится на низком уровне около 600

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице выявлено 680 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 9,3% меньше, чем неделю назад.

Уже четыре дня число вновь заболевших держится на низком уровне около 600. Среди вновь выявленных случаев 45% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% - от 46 до 65, 10,4% - от 66 до 79, еще 5,4% - старше 80 лет. У детей - 6,5%.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под медицинский контроль.