В Воронежской области попрощались с "главной пробкой страны"

Новый участок федеральной трассы М-4 "Дон" открыли для движения в Павловском районе. Благодаря этому доехать на юг от Санкт-Петербурга и Москвы можно будет быстрее на час-полтора. Дорога огибает село Лосево, ставшее знаменитым благодаря многокилометровым летним пробкам.

Реконструкция отрезка с 633-го по 715 километр шла три года, с мая 2017-го. Теперь вместо двухполосной дороги через Лосево и Павловск автомобилистам предлагается платный объезд по современной четырехполосной магистрали. На старом участке в сезон отпусков можно было застрять на шесть-восемь часов. На новом, по расчетам специалистов, заторов быть не должно, его пропускная способность - 10-12 тысяч автомобилей в сутки.

- Разрешенная скорость - 110 километров в час, но мы уверены, что в перспективе ее можно будет увеличить до 130, как на обходе Воронежа, без ущерба для безопасности движения, - отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. - Дорогу сдали на полгода раньше срока. В преддверии открытия черноморских курортов это огромный подарок для автомобилистов. Еще недавно тут было узкое место, приходилось вводить ограничения - "разводить" потоки легкового и грузового транспорта.

Платный участок трассы "Дон" на юге Воронежской области длиной чуть более 85 километров проходит по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов. Он соответствует технической категории 1Б. Здесь разделены встречные потоки, устроены развязки в разных уровнях, налажено освещение, метеонаблюдение и видеоконтроль. Автоматизированная система управления дорожным движением поможет водителям избежать неприятностей. В случае ЧП аварийная служба прибудет на место за шесть-семь минут, рассказали в ситуационном центре "Автодора".

Развязка на 634-м километре позволит водителям свернуть на Россошь и Белгород, а также к Бутурлиновке. Те, кому нужно в Павловск, смогут сделать это на 673 километре. На 708-м устроено примыкание к дорогам на Лозовое и Верхний Мамон. Далее сделаны съезды в сторону Русской Журавки, Осетровки, а также на бесплатный участок М-4.

Как пояснил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, обход Лосева и Павловска позволит уменьшить вероятность ДТП на трассе "Дон":

- На платных участках у нас самая низкая аварийность и смертность. К 2024-му, надеюсь, смертность там будет нулевой. Улучшится ситуация и на старом отрезке дороги. В Лосеве люди по семь часов стояли, разбивали обочины, в итоге рос риск ДТП. Я вырос в селе неподалеку и не сомневаюсь, что местные жители по достоинству оценят новые возможности М-4.

Цена комфорта для легковушек - 200 рублей при оплате наличными, 160 при использовании транспондера (сумма варьируется в зависимости от времени суток, дня недели, точки входа и выхода с платной трассы). Базовый тариф для двухосных автобусов и грузовых машин - 300 рублей, для более крупного транспорта - 580.

На участке предусмотрено два пункта взимания платы. Один - на 636 километре с 16 полосами оплаты проезда, шесть из которых могут работать в реверсивном режиме. Машины с транспондерами смогут проезжать там без остановки со скоростью до 30 километров в час. Другой пункт, с четырьмя гейтами (по два в каждом направлении) расположили на 672 километре М-4 - на съезде в Павловск.

- Система взимания платы оптимизирована. Табло оформлены в едином стиле, транспондерные полосы всегда слева, грузовики справа, оплата наличными - посередине. Люди понимают этот стандарт, используют его - и пробки на пунктах оплаты уменьшаются, - подчеркнул Дитрих.

Обход Лосево и Павловска построен в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения между "Автодором" и ООО "Трансстроймеханизация". Работы осложняло качество почвы - кругом меловые горы, такой грунт неустойчив к воде. Чтобы дорога "не поехала", ее основание укрепили цементобетонной смесью, а откосы и склоны - габионными конструкциями. Строителям также пришлось делать большие насыпи, выравнивать отдельные участки и переносить газопровод. Верхние слои дорожного покрытия выполнены из щебеночно-мастичного асфальтобетона с добавками модифицированных полимерных битумов. Это значительно повысит срок службы полотна, пояснили в "Автодоре".

- Без сложностей не обошлось, но мы их вместе преодолели. Миллионы автомобилистов России, двигаясь на юг к курортам, испытывали неудобство и раздражение при проезде через Лосево. Теперь они смогут ехать безопасно и комфортно, экономя время. Можно сказать, что они будут двигаться с той же скоростью, с которой в последнее десятилетие развивается наша область, - добавил воронежский губернатор Александр Гусев.

Расширять только что открытую дорогу не потребуется около 20 лет, уверен председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко. Зато через пару месяцев начнется реконструкция на следующем отрезке, с 715 до 877-го километра. В результате вся трасса "Дон" на территории Воронежской области будет иметь первую техническую категорию.

Кстати

Власти региона надеются, что местные предприниматели, которые годами выстраивали "околодорожную" инфраструктуру в Лосеве, найдут себе применение и на площадках вдоль платного участка. Хотя зарабатывать, показывая автомобилистам "дикий" объезд или продавая кукурузу у обочины, здесь уже не удастся. Подписчики твиттер-аккаунта "Пробка в Лосево" (@losevoprobka) даже взгрустнули по этому поводу.