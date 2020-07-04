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04.07.2020 02:11
Рубрика: Власть

840 млн рублей из бюджета РФ направлено в сферу образования Приамурья

Текст: Татьяна Дмитракова
Общий объем федеральных субсидий, предусмотренных на развитие образования в Амурской области в 2020 году, составляет порядка 840 миллионов рублей.
Фото: Министерство образования и науки Амурской области Фото: Министерство образования и науки Амурской области
Фото: Министерство образования и науки Амурской области

Из этой суммы на долю национальных проектов "Образование" и "Демография" приходится более 700 миллионов. Из региональной казны на преобразования в отрасли выделено почти 12 миллиардов рублей. Эти средства направляются на строительство детских садов и школ, открытие новых образовательных центров, расширение "доступной среды".

- В Приамурье на 30 июня в актуальной очереди находились пять человек - это те, кому детский сад необходим в настоящее время, в отложенной очереди - 6,7 тысячи детей, им места в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) понадобятся в перспективе, - сообщила заместитель председателя правительства области - министр образования и науки Светлана Яковлева. - Традиционно в сентябре, то есть после периода комплектования в детских садах, который сейчас идет, количество семей, стоящих в актуальной очереди, будет расти. Существенное увеличение ожидается в Благовещенске.

В регионе планомерно решают проблему нехватки мест в системе дошкольного образования. В 2019 году в области создано 530 дополнительных мест благодаря строительству и выкупу детсадов, 120 мест в Благовещенске появилось за счет внутренних резервов ДОУ. Кроме того, в областном центре было открыто три частных сада, их посещают 46 детей.

В начале 2020-го приняли воспитанников три детских сада, построенных по нацпроекту "Демография": в Благовещенске - на 120 мест, в Белогорске - на 170 и в селе Усть-Ивановка Благовещенского района - на 120 мест.

Фото: Правительство Амурской области
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- В учреждение набрали 132 ребенка - несколько больше расчетного, но просторные помещения это позволяют, - рассказала при официальном открытии заведующая детским садом Людмила Лимайкина. - Новый сад посещают не только юные жители Усть-Ивановки, но и ребята из других сел Благовещенского и Ивановского районов.

Кроме этого, в городе Свободном сдали новый блок дошкольного учреждения на 120 мест, а в Благовещенске капитально отремонтировали четвертый корпус детсада № 5, рассчитанного на 119 воспитанников.

Строительство детских садов продолжается. Сейчас в рамках национального проекта "Демография" возводится ДОУ на 70 мест в селе Екатеринославка Октябрьского района. На работы выделено 120 миллионов рублей. Начнется сооружение пристройки на 50 мест к детскому саду в поселке Магдагачи после того, как будет получено положительное заключение государственной экспертизы. Новые организации дошкольного образования предназначены для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и будут готовы в 2021 году.

- Сейчас прорабатывается возможность включения детского сада на 70 мест в Ивановке - точно такого же, как строится в Екатеринославке, - в программу "Развитие сельских территорий". В этом случае строительство можно будет начать в следующем году. Кроме того, разрабатывается проектная документация для ДОУ на 120 мест в селе Чигири. Мы планируем с данным объектом "войти" в программу министерства строительства РФ "Стимул", что поможет приступить к работам уже в этом году, - рассказал министр строительства и архитектуры Приамурья Николай Сибиряков.

Фото: Правительство Амурской области
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По словам министра, проект детского сада в Екатеринославке внесен в реестр экономически эффективной проектной документации. Это дает право использовать проекты из данного реестра во всем регионе, не создавая новой ПСД и экономя таким образом бюджетные средства.

Планируется строительство еще одного сада в Благовещенске - на 350 мест. Проектные работы по этому объекту завершены. В ближайшее время министерство образования и науки Амурской области подаст заявку в Министерство просвещения РФ на финансирование новой стройки.

Требует развития материальная база и звена общего образования. В 2019/2020 учебном году в 11 из 29 муниципалитетов области обучение школьников велось в одну смену. В двухсменном режиме работали 62 общеобразовательные организации, или 21 процент всех школ. Наиболее острая ситуация в Благовещенске (41 процент школьников обучается во вторую смену), Белогорске (41 процент) и Свободном (35 процентов). Для ликвидации второй смены в области необходимо построить не менее 40 школ мощностью 528 мест каждая. В рамках реализации регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" к концу 2020 года в Приамурье будет создано 1056 мест в общеобразовательных организациях.

Одна из крупнейших на Дальнем Востоке школ строится в Благовещенске.

- Объект на 1500 мест и стоимостью 1307 миллионов рублей должен быть введен в эксплуатацию летом 2022 года. Соответственно в учебный 2022-2023 год школа примет первых учеников. Она очень нужна. Ежегодно мы отмечаем прирост учащихся в городе на 1000 человек. Планируем и строительство школы в Чигирях. Это село практически слились с Благовещенском. Имеющееся там учебное заведение - старое и недостаточно вместительное, - объяснил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Фото: Правительство Амурской области
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Новая школа в Благовещенске будет состоять из пяти блоков - трех- и четырехэтажных учебных корпусов и спортивного зала. Ученики младших и старших классов станут обучаться в отдельных корпусах.

В соответствии с распоряжением правительства РФ "Об утверждении плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области" сооружается новое школьное здание на 528 мест в центре города президентского внимания рядом с действующим учебным заведением. Современный трехэтажный корпус гимназии № 9 обойдется почти в 666 миллионов рублей: в прошлом году освоено более 265 миллионов, на текущий - выделено 400,5 миллиона. Еще одно здание образовательного учреждения необходимо для перехода на односменный режим обучения и строится с учетом увеличения населения города в связи с созданием Амурского газоперерабатывающего завода.

- Помимо этих объектов проектируется школа на 165 мест в Экимчане Селемджинского района. Надеемся, что в этом году приступим к строительству, - отметил Василий Орлов.

Круглогодично организован капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений. Так в январе 2020-го завершилась реконструкция школы №22 в Райчихинске, здание которой не обновлялось более 60 лет. Масштабный капремонт ждет школу в селе Малиновка Бурейского района, на него из бюджетов всех уровней выделено свыше 50 миллионов рублей. К слову, во время рабочего визита это учебное заведение посетил губернатор Амурской области. Василий Орлов отметил, что оно нуждается в срочной реновации. В целом капитальный ремонт за счет областного и муниципального финансирования запланирован в 2020 году в 14 детских садах и двух школах.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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К новому учебному году заметно повысится безопасность в образовательных организациях Приамурья. На усиление противопожарной и антитеррористической защищенности детских садов, школ и организаций дополнительного образования выделено 105 миллионов рублей из областного бюджета.

В этом году по нацпроекту "Образование" в школах области появятся 42 Центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста". В помещениях, где они откроются, на муниципальные средства проводятся ремонты. В настоящее время капитально реконструируется благовещенский технопарк "Кванториум-28". Детский технопарк "Кванториум-28" - часть национального проекта "Образование". Деньги на его ремонт - 28 миллионов рублей - выделены из областного бюджета.

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