Кто первым в России взял в руки печатный экземпляр обновленной Конституции

Обновленная Конституция Российской Федерации вступила в силу. В Южно-Сахалинске, в областной типографии - самой восточной и самой "ранней" точке печати "РГ" - вышел внеочередной, специальный номер газеты с Основным Законом нашей страны.

На Сахалине утро. Печатник Роман Чиркин - первый человек в России, который держит в руках уже действующую Конституцию с поправками. Его задача - обеспечить, чтобы газета вышла без ошибок в печати. Оценивающий взгляд - да, все нормально.

Сейчас он читает строчки на первой полосе: "Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов…"

- Это историческое событие, и я очень рад, что удалось принимать в нем участие. Заберу этот номер домой, сохраню, - перекрикивает шум типографских машин Роман. - Конечно, я и вся моя семья ходили голосовать по поправкам в Конституцию, это же наш закон, наша страна и наша жизнь.

- "Российская Газета" для нас очень важна, нам очень радостно, что мы много лет сотрудничаем с вами. Сложились дружеско-деловые отношения, мы очень хорошо взаимодействуем, - говорит директор типографии Олег Кольин. - Понимаете, мы с радостью сегодня вышли на работу в "негазетный" день, чтобы отпечатать этот выпуск.

- А можно я похвалю "РГ"? - тут же спрашивает он "не по теме". - У вас идеальная подготовка макета для печати. Он такой, как он должен. Просто идеальный. Спасибо. Поучиться бы остальным газетам у вас.

Теплые листы сейчас упакуют, в ближайшее время выпуск отправится к читателям - подписчикам и розничным покупателям. Многие из них, как и Роман, оставят этот номер на память - для детей и внуков. В киосках он точно не залежится.