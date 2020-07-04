Новости

Кто первым в России взял в руки печатный экземпляр обновленной Конституции 04:03
В Японии из-за ливней объявлена массовая эвакуация людей 03:35
Козак: Во время переговоров по Донбассу в Берлине прорыва не случилось 02:50
Неизвестные расстреляли посетителей двух торговых центров в США 02:20
Более 100 человек пострадали при взрыве на фабрике фейерверков в Турции 01:59
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами региона 01:22
У побережья США появилась гигантская медуза 00:49
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19 00:41
Прокуратура объяснила смену меры пресечения для бизнесмена Зотова 00:29
Пациентов в первый год после постановки онкодиагноза обследуют каждые три месяца 00:10
Путин ответил на жалобу о пропагандистских цветах мороженого "Радуга" 03.07.2020
Посол России: Втягивание Боснии в НАТО подорвет основы этого государства 03.07.2020
Живущий во Франции основатель Gulagu.net заочно арестован московским судом 03.07.2020
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца 03.07.2020
В СК не комментируют информацию о задержании следователя за взятку 03.07.2020
Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА 03.07.2020
В Германии открывается музей бикини 03.07.2020
В Великобритании простились с самым старым котом в мире 03.07.2020
Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем 03.07.2020
В отдельных районах Москвы интенсивность осадков достигла трети месячной нормы 03.07.2020
ВОЗ: Коронавирус не стал агрессивнее вследствие мутации 03.07.2020
Мэр Майами-Дейд ввел бессрочный ночной комендантский час 03.07.2020
Во Франции началось следствие в отношении экс-премьера Эдуара Филиппа 03.07.2020
Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом 03.07.2020
Британку приговорили к пожизненному заключению за попытку подрыва собора 03.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
04.07.2020 04:03
Рубрика: Власть

Кто первым в России взял в руки печатный экземпляр обновленной Конституции

Текст: Инесса Доценко

Обновленная Конституция Российской Федерации вступила в силу. В Южно-Сахалинске, в областной типографии - самой восточной и самой "ранней" точке печати "РГ" - вышел внеочередной, специальный номер газеты с Основным Законом нашей страны.

Фото: РИА Новости
Сегодня в России вступает в силу обновленная Конституция

На Сахалине утро. Печатник Роман Чиркин - первый человек в России, который держит в руках уже действующую Конституцию с поправками. Его задача - обеспечить, чтобы газета вышла без ошибок в печати. Оценивающий взгляд - да, все нормально.

Сейчас он читает строчки на первой полосе: "Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов…"

- Это историческое событие, и я очень рад, что удалось принимать в нем участие. Заберу этот номер домой, сохраню, - перекрикивает шум типографских машин Роман. - Конечно, я и вся моя семья ходили голосовать по поправкам в Конституцию, это же наш закон, наша страна и наша жизнь.

- "Российская Газета" для нас очень важна, нам очень радостно, что мы много лет сотрудничаем с вами. Сложились дружеско-деловые отношения, мы очень хорошо взаимодействуем, - говорит директор типографии Олег Кольин. - Понимаете, мы с радостью сегодня вышли на работу в "негазетный" день, чтобы отпечатать этот выпуск.

- А можно я похвалю "РГ"? - тут же спрашивает он "не по теме". - У вас идеальная подготовка макета для печати. Он такой, как он должен. Просто идеальный. Спасибо. Поучиться бы остальным газетам у вас.

Теплые листы сейчас упакуют, в ближайшее время выпуск отправится к читателям - подписчикам и розничным покупателям. Многие из них, как и Роман, оставят этот номер на память - для детей и внуков. В киосках он точно не залежится.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Поправки в Конституцию потребуют изменения порядка 100 законов
Козак: Во время переговоров по Донбассу в Берлине прорыва не случилось
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами региона
Мурашко: Второй волны COVID-19 в прежних масштабах уже не будет
Кабмин выделит средства на создание временных рабочих мест
В России родителям еще раз выплатят по 10 тысяч на ребенка