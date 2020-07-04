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04.07.2020 07:44
Рубрика: Происшествия

В Якутии при опрокидывании микроавтобуса пострадали шесть человек

Текст: Артем Красиков

В Хангаласском районе перевернулся микроавтобус, шесть человек получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Якутии.

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"Вечером 3 июля водитель на несанкционированном съезде на берег реки Лена трассы "Якутск - Ленск" не справился с рулевым управлением. В машине всего было восемь человек, в том числе двое детей 13 и 16 лет. Четырех пострадавших доставили в местную больницу, двоим назначили амбулаторное лечение. Несовершеннолетние отделались незначительными ушибами", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, водитель был трезв. По его словам, при спуске на берег реки у микроавтобуса отказали тормоза.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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