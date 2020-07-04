В Якутии при опрокидывании микроавтобуса пострадали шесть человек

В Хангаласском районе перевернулся микроавтобус, шесть человек получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Якутии.

"Вечером 3 июля водитель на несанкционированном съезде на берег реки Лена трассы "Якутск - Ленск" не справился с рулевым управлением. В машине всего было восемь человек, в том числе двое детей 13 и 16 лет. Четырех пострадавших доставили в местную больницу, двоим назначили амбулаторное лечение. Несовершеннолетние отделались незначительными ушибами", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, водитель был трезв. По его словам, при спуске на берег реки у микроавтобуса отказали тормоза.