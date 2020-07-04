Военно-полевой госпиталь в Чите начал принимать пациентов из Якутии

Полевой многопрофильный госпиталь, рассчитанный на прием ста пациентов, продолжает оказывать помощь больным коронавирусом жителям отдаленных регионов России. По данным Минобороны РФ, за месяц работы в Чите в этой военной лечебнице получили квалифицированную медицинскую помощь 60 человек. 54 из них вылечились от новой вирусной инфекции.

В субботу военное ведомство сообщило, что в этом госпитале начали принимать пациентов из Якутии. "Самолётом из золотодобывающего предприятия "Нерюнгри" (Якутия) прибыли пациенты в город Чита для обследования и определения степени тяжести Covid-19. После прохождения компьютерной томографии трое больных были направлены в мобильный многопрофильный военный госпиталь для лечения", - отметили в министерстве обороны.

Напомним, что развернуть полевую лечебницу в Чите военным поручил президент России. По распоряжению Сергея Шойгу, в начале июня из Бурятии в Забайкальский край оперативно перебросили многопрофильный мобильный госпиталь, укомплектованный медработниками и оснащенный всем необходимым для оказания помощи больным. Уже 7 числа прошлого месяца там начали принимать инфицированных коронавирусной инфекцией.

Их лечение идет успешно. "За прошедшие сутки было выписано 12 пациентов. Выписаны все в удовлетворительном состоянии с отрицательными результатами на Covid-19. Состоит на стационарном лечении шесть пациентов", - сообщила в субботу замначальника госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.

Между тем

В городе Великие Луки Псковской области военные, переброшенные из Мурманской области, с опережением графика строят многофункциональный медицинский центр. Они работают круглосуточно, в несколько смен, и в короткие сроки подготовили площадку под фундамент новой лечебницы. По данным Минобороны РФ, на объекте задействовано около 150 железнодорожников Западного военного округа и строителей, а также более 30 единиц техники.

"Весь личный состав сводного подразделения железнодорожных войск ЗВО и представители строительной организации, задействованные в проведении работ, ежедневно проходят обязательное медицинское обследование, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В ходе проведения работ подразделениями войск РХБ защиты Западного военного округа ежедневно проводится специальная обработка военной и строительной техники и материального имущества с использованием дезинфицирующих растворов и авторазливочных станций АРС-14У", - сообщили в оборонном ведомстве.

Такой же медицинский центр для лечения больных коронавирусом военные возводят и в Пскове. Построить эти объекты Минобороны поручил президент страны.

А в Республике Тыва на этой неделе начал функционировать оперативно развернутый военными многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек. Его военно-транспортными самолетами Ил-76 перебросили из Челябинской области. В госпитале имеется отделение анестезиологии и реанимации, инфекционное отделение, лаборатория. Полевая лечебница оснащена аппаратами ИВЛ, рентген аппаратом, УЗИ и другой медицинской техникой, необходимой для лечения различных инфекционных заболеваний.

По информации из Минобороны РФ, прием пациентов в Кызыле ведут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. К оказанию помощи населению Тывы привлекли 77 врачей и младших медицинских специалистов Центрального военного округа.