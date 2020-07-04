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04.07.2020 14:51
Рубрика: Власть

Самарская область намерена удержать лидерство по развитию ГЧП

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) остается одним из приоритетных направлений в работе правительства Самарской области и регионального министерства экономического развития и инвестиций. Такая задача была поставлена на первом после ослабления ограничений совете по улучшению инвестиционного климата.
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Напомним, в рейтинге регионов РФ по уровню развития ГЧП за 2019 год Самарская область заняла первое место. При этом в предыдущие годы Самарская область делила первое место с рядом других регионов, а по итогам прошлого года получила абсолютное первенство.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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- Это очень серьезное достижение, нам его нужно сохранять, удерживать эти лидерские позиции. Конечно, это требует от нас принятия очень вдумчивых, опережающих решений для того, чтобы в дальнейшем частные партнеры реализовывали наши совместные намерения на территории региона. Но понятно, что конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия для ведения бизнеса и проживания людей, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Резервом для наращивания бюджетных инвестиций в экономику остаются национальные проекты. Они позволяют направлять дополнительные целевые средства на долгосрочные инфраструктурные проекты.

В рамках ГЧП в Самаре реализуется крупнейший инфраструктурный проект по созданию автомобильной дороги с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Особенность Волжского моста в том, что длина почти всех из 25 пролетов превышает сто метров. Глубина Волги в месте возведения объекта составляет 36 метров - это в четыре раза глубже, чем при строительстве Крымского моста. Работы идут на обоих берегах реки: со стороны села Климовка готово два свайных основания под опоры моста, еще одно - с противоположного берега. Испытания нагрузками проходят сваи и в самом центре русла Волги. Это один из самых важных этапов строительства, от которого зависит надежность всей конструкции. Сегодня соблюдается заданный в начале года темп строительства, несмотря на ограничения из-за распространения инфекции. Работы ведутся по графику.

Фото: iStock
В Самарской области начался новый цикл потепления инвестклимата

По проекту автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 километров в час позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до Самары, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти. Ожидается, что новый путь обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность особой экономической зоны "Тольятти", технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", АВТОВАЗа, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, на сегодня в регионе находятся в работе 73 проекта с механизмом государственно-частного партнерства. За последние три года введены в эксплуатацию 14 объектов с использованием ГЧП, инвестировано 6,2 миллиарда рублей, при этом было создано 1345 рабочих мест.

Прочной основой для новых достижений в сфере ГЧП остаются индустриальные парки. В регионе действуют два государственных индустриальных парков - "Преображенка" и "Чапаевск". Их резидентами являются 15 компаний, вложивших уже около восьми миллиардов рублей инвестиций и создавших почти четыре тысячи рабочих мест. Наряду с государственными эффективно работают частные индустриальные парки - "Тольяттисинтез", "Ставропольский", "АВТОВАЗ", первый частный агропромышленный парк "Самара". Кроме того, ведется работа по созданию и развитию двух индустриальных парков в границах особой экономической зоны "Тольятти" и "Новосемейкино" в Красноярском районе.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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