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04.07.2020 09:54
Рубрика: Происшествия

В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку

Текст: Ольга Горюнова

Сотрудники полиции совместно с представителями Управления ФСБ по РБ арестовали организатора и пятерых членов преступной группировки, "крышевавшей" предпринимателей города Октябрьского. При задержании у лидера ОПГ и одного члена банды обнаружено и изъято травматическое оружие.

Как выяснилось в ходе следствия, в июле 2019 года в Октябрьском арестовали криминального авторитета, - "смотрящего" за городом. Вскоре после этого туда прибыл 27-летний житель Украины, рецидивист, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

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Он назвал себя воровским "авторитетом", который намерен собрать группу и "крышевать" бизнес в городе, а также Туймазинском районе. В состав группировки вошли ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления жители Уфы и Октябрьского.

- С ноября 2019 года по май 2020 жертвами ОПГ стали предприниматели из Октябрьского, которые занимались торговлей продуктами, мебелью, запчастями, топливом. Злоумышленники, угрожая расправой, требовали регулярно отдавать до 50 процентов выручки. К тем, кто не соглашался, применяли насилие или повреждали и имущество, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Преступники поджигали автомобили несогласных бизнесменов, устраивали ДТП. Причем, действовали достаточно дерзко, а своим жертвам заявляли, что не боятся правоохранительных органов. Из-за опасений за свою жизнь некоторые предприниматели свернули свою деятельность. Полиция считает, что круг потерпевших может быть гораздо больше, просто люди боялись обращаться в правоохранительные органы.

Но, по словам представителей пресс-службы МВД по РБ, это можно сделать и сейчас, так как расследование уголовного дела продолжается. Потерпевших ждут в ОБОП Управления МВД по РБ (Уфа, улица Калинина, 55а), или в МВД по РБ (Уфа, улица Ленина, 7).

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