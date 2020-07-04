В Оренбуржье продлили запрет на посещение курортов и санаториев

Запрет на посещение курортов и санаториев Оренбуржья продлен до 20 июля - это касается и знаменитых "Соленых озер". А вот летние детские лагеря в регионе начнут работу с 10 июля.

Такие изменения внес в указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции губернатор области Денис Паслер. Согласно документу, бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха и санаторно-курортных организациях приостановлено по 20 июля включительно.

Сохраняется и 14-дневный карантин для приезжих (за исключением командировочных и вахтовиков).

Обучение по программам дополнительного профессионального образования по направлениям служб занятости по-прежнему будет проводиться в дистанционной форме. Очное обучение допускается в небольших группах - до 10 человек.

Смены в летних оздоровительных лагерях (за исключением лагерей труда и отдыха, а также лагерей палаточного типа) стартуют 10 июля. Детский отдых в этом сезоне будет организован на особых условиях. Продолжительность смен составит 14 дней. Персонал будет работать вахтовым методом, а посещение лагеря посторонними - включая родителей - строго запрещено. Поотрядный заезд детей организуют по индивидуальному графику в один день.

В Оренбуржье продолжает действовать масочный режим в магазинах, сфере услуг и общественном транспорте.