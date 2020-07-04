В Пензе вручили ключи от квартир работающим в "красной зоне" медикам

В Пензе состоялась торжественная церемония чествования медиков, работающих с коронавирусными больными. Глава региона Иван Белозерцев вручил ключи от квартир врачам и медсестрам.

Десять представителей лечебных учреждений города Пензы первыми получили презент лично из рук губернатора. Большинство из них работают в "красной зоне", ежедневно подвергая риску здоровье свое и своих близких. В числе тех, кто вскоре переедет в собственные квартиры есть как молодые, так и опытные специалисты.

Врач-инфекционист Елена Тубиновская призналась, что подарок оказался как нельзя кстати. До эпидемии она проживала вместе с пожилыми родителями. Чтобы не заразить их она вынуждена была снимать квартиру.

Обращаясь к участникам церемонии, губернатор подчеркнул важность работы всей системы здравоохранения в период эпидемии.

- Медицинские работники - это герои сегодняшнего времени. И я хочу сказать слова большой благодарности, выразить признательность нашим врачам, медицинским сестрам, водителям скорой помощи - всем, кто спасает жизнь и здоровье людей, - обратился к присутствующим Иван Белозерцев.

Для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Пензенской области было привлечено свыше трех тысяч врачей, сотрудников среднего и младшего звена. Сейчас регион находится в преддверии второго этапа смягчения ограничений и их окончательного снятия.

- Несмотря на то, что есть еще заболевшие не только в нашем регионе, но и в соседних, мы с этой проблемой справляемся успешно, - отметил губернатор.

На третье июля в Пензенской области было выявлено 5193 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 4910 человек.

Ранее губернатором было принято решение о выделении медикам квартир в новостройке на улице Антонова. С прошлого года в регине работает программа по обеспечению жильем специалистов, в прошлом году медикам было выделено 30 квартир. В этом году их будет в три раза больше - около ста.

На региональном уровне также принято решение провести реабилитацию для медицинских работников, переболевших новой коронавирусной инфекцией, за счет средств областного бюджета. Врачи, медицинские сестры и фельдшеры отправятся в местные санатории, для них путевка будет бесплатной. Направление выдается лечащим врачом по месту жительства.

- Разработка и реализация соответствующей программы поможет нашим медицинским работникам восстановить здоровье и вернуться в строй. Оснащенность и расположение пензенских санаториев позволяют использовать их для эффективного проведения этапа реабилитации переболевшим COVID-19, - пояснили в региональном минздраве.

Уже с 1 июля медики начали проходить реабилитацию в здравницах региона.

Некоторые пациенты, перенесшие коронавирус, согласились стать донорами плазмы крови. Она используется в качестве лекарства в составе комплексного лечения новой коронавирусной инфекции, так как содержит антитела к вирусу. По сути, этот метод является пассивной иммунизацией.

За две с половиной недели плазму перелили более 20 пациентам Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. У 80 процентов из них наблюдается положительная динамика в состоянии здоровья. Сами пациенты отмечают улучшение самочувствия. Первые трое человек в регионе, получивших антиковидную плазму, готовятся к выписке.