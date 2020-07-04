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04.07.2020 15:03
Рубрика: Власть

В Самарской области примут новые меры поддержки для бизнеса

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Новые меры поддержки для бизнеса - инвестиционный налоговый вычет и субсидирование процентной ставки по кредитам на инвестиционные цели будут приняты в Самарской области в ближайшее время. Такое решение было озвучено на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

В Самарской области ведется системная работа по формированию позитивного инвестиционного климата, развитию стимулирующей инфраструктуры, созданию площадок для комфортного ведения бизнеса.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
В Самарской области расширят меры поддержки для инвесторов

При этом большая часть вопросов решается совместно с представителями бизнес-сообщества, в том числе в рамках заседаний Совета по улучшению инвестклимата. Эта структура стала ключевой площадкой для предпринимателей и инвесторов, где можно не только обменяться опытом и передовыми практиками в различных областях, но и решать насущные вопросы.

Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, чтобы стабилизировать экономику и поддержать предприятия, на федеральном и региональном уровне уже приняты и продолжают прорабатываться беспрецедентные меры поддержки. Это налоговые каникулы, денежные выплаты, льготные кредиты и многое другое. С полным перечнем мер поддержки на федеральном и региональном уровне можно познакомиться на сайте "Мой бизнес". Здесь собрана не только нормативная база антикризисных мер, но и информация по условиям работы предприятий и полный список телефонов горячих линий в регионе. Услуги бизнесу в режиме "одного окна" продолжает оказывать Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

Фото: iStock
В Самарской области стартапам дан "зеленый свет"

Помимо этого подготовлены изменения в региональное законодательство, несущие преференции для инвесторов. В соответствии с нововведениями, определен правовой статус участника регионального инвестиционного проекта, вводится инвестиционный налоговый вычет, а также принято решение о субсидировании процентной ставки по кредитам инвесторов на инвестиционные цели. Действующая система налоговых льгот в Самарской области позволяет инвестору экономить или возмещать до 40 процентов вложенных в проект средств.

Повышенное внимание в Самарской области уделяется развитию малого и среднего предпринимательства. Так, на заседании совета по улучшению инвестиционного климата было принято решение создать специализированную рабочую группу для оперативного реагирования на запросы субъектов малого и среднего предпринимательства. В круг ее задач войдут вопросы административного давления, тарифной политики, избыточного контроля и надзора, доступа к кредитно-финансовым ресурсам.

Справка "РГ"

Консультирование предпринимателей Самарской области ведется по телефону единой горячей линии: 8-800-300-63-63 (ежедневно с 9.00 до 18.00), по электронной почте info@mybiz63.ru, на едином сайте господдержки mybiz63.ru.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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