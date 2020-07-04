Основная часть разлившегося в Норильске топлива убрана

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, шлейф загрязнения в реках растянулся на 20 километров. Фото: Предоставлено Гринпис России

В Норильске завершился основной этап очистки реки Амбарная от топлива разлившегося в результате аварии на резервуаре местной тепловой электростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, занимающиеся ликвидацией последствий экологической катастрофы на севере Красноярского края.

По информации служб, в результате проведенных работ теперь в устье реки Амбарной превышения предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов больше не фиксируется. Остались только точечные очаги, устранением которых и будут заниматься власти в ближайшее время.

Напомним, 29 мая из резервуара на территории ТЭЦ-3 города Норильска произошла утечка 21 тысяч тонн дизельного топлива, использовавшегося для нужд станции. Согласно данным Росприроднадзора, в результате в воду попало 15 тысяч тонн нефтепродуктов, еще 6 тысяч тонн загрязнили прилегающие земли.

Согласно информации оперативных служб, на сегодня из акватории водоемов собрано свыше 25 тысяч кубометров топливно-водяной смеси. В отвал вывезено свыше 179 тысяч тонн загрязненного поверхностного грунта.

Генпрокуратура РФ в связи со случившимся в Норильске возбудило три уголовных дела. Сейчас определяются виновники порчи земли, загрязнения вод, а также нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ.