Под Томском сгорел деревянный храм 19 века

В селе Зоркальцево Томской области полностью выгорела однопрестольная деревянная церковь.

- Сообщение о загорании деревянного храма в поселке Зоркальцево Томского района поступило в 14.46 по местному времени, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

В ликвидации пожара были задействованы 41 человек и 14 единиц техники.

- Из-за теплового потока и разлетающихся искр была угроза распространения пожара на восемь соседних домов, - рассказал "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков.

Пожарным удалось отстоять деревню, но храм спасти не смогли. Бревенчатая церковь полностью выгорела.

Спустя час пожар локализовали, его площадь составила около 250 квадратных метров. Причины возгорания пока не известны. На месте проишествия работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.