В Омске Mercedes сбил восьмерых пешеходов

В Омске водитель автомобиля Mercedes врезался в овощной павильон, в результате чего пострадали восемь пешеходов.

ДТП произошло сегодня около 10 часов утра в районе остановки общественного транспорта "улица 16-я Амурская". По предварительным данным, автомобиль Mercedes двигался по улице 24-я Северная в направлении улицы Челюскинцев.

- Выезжающий со второстепенной дороги автомобиль Nissan Patrol не предоставил автомобилю Mercedes преимущества в движении, - сообщает УМВД России по Омской области. - В результате водитель автомобиля Mercedes, уходя от столкновения, не справился с управлением и допустил наезд на торговый павильон.

Медицинская помощь потребовалась восьмерых прохожим. По факту наезда на пешеходов сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.