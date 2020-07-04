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04.07.2020 10:14
Рубрика: Происшествия

В Омске Mercedes сбил восьмерых пешеходов

Текст: Наталья Граф
Фото: УМВД России по Омской области Фото: УМВД России по Омской области
Фото: УМВД России по Омской области

В Омске водитель автомобиля Mercedes врезался в овощной павильон, в результате чего пострадали восемь пешеходов.

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ДТП произошло сегодня около 10 часов утра в районе остановки общественного транспорта "улица 16-я Амурская". По предварительным данным, автомобиль Mercedes двигался по улице 24-я Северная в направлении улицы Челюскинцев.

- Выезжающий со второстепенной дороги автомобиль Nissan Patrol не предоставил автомобилю Mercedes преимущества в движении, - сообщает УМВД России по Омской области. - В результате водитель автомобиля Mercedes, уходя от столкновения, не справился с управлением и допустил наезд на торговый павильон.

Медицинская помощь потребовалась восьмерых прохожим. По факту наезда на пешеходов сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

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