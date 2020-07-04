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04.07.2020 04:18
Рубрика: Общество

Близких Абдулманапа Нурмагомедова попросили не приезжать на похороны

Текст: Елена Мелихова (Махачкала)

Родные скончавшегося накануне заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова попросили близких и друзей не приезжать на его похороны. Связано это со сложной обстановкой в регионе, где от коронавируса умерло очень много местных жителей.

Фото: Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС
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"Не хотелось бы, чтобы эта пневмония распространялась и дальше", - сказал брат спортсмена. Видео размещено на странице Цумадинского района в Instagram. Родные покойного попросили выражать соболезнования по телефону.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Он являлся засуженным тренером России и мастером спорта по вольной борьбе. 18 его воспитанников стали чемпионами мира по боевому самбо - этот результат вошел в Книгу рекордов России.

Тело Абдулманапа Нурмагомедова, который являлся бессменным наставником своего сына - чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедована, было доставлено в Дагестан в пятницу вечером. А церемония прощания прошла позже в селе Кироваул.

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