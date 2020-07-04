ЦСКА забил три мяча за четыре минуты и разгромил "Ахмат"

Столичный ЦСКА одержал вторую победу подряд в Премьер-лиге. В матче 26-го тура армейцы разгромили на выезде "Ахмат" - 4:0.

Судя по всему, кратковременный отъезд Виктора Гончаренко в Беларусь хорошо подействовал на футболистов ЦСКА. После него "красно-синие" сначала обыграли в принципиальном дерби "Спартак" (2:0), а теперь разгромили набравший форму "Ахмат".

Исход встречи в Грозном решили убойные четыре минуты - с 61-й по 65-ю. В этот промежуток уложились три гола гостей: отличились Федор Чалов, Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. А на 84-й минуте автогол Андрея Семенова установил окончательный счет - 4:0 в пользу ЦСКА.

Благодаря победе команда Гончаренко сравнялась с расположившимся на четвертом месте "Ростовом" - по 43 балла. Недалеко идет "Краснодар", в активе которого 45 очков. Однако у "быков" есть два матча в запасе по сравнению с конкурентами.

Между тем

Мюнхенская "Бавария" в 20-й раз в истории завоевала Кубок Германии. В финальном матче нынешнего розыгрыша турнира чемпионы страны уверенно обыграли "Байер" - 4:2. Дубль у победителей оформил Роберт Левандовски, еще по мячу забили Серж Гнабри и Давид Алаба. У леверкузенцев отличились Свен Бендер и Кай Хаверц.