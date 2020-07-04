ЦСКА забил три мяча за четыре минуты и разгромил "Ахмат"

Новости

В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом 04.07.2020
В Совфеде пояснили, почему Россия может выдвигать требования к Украине 04.07.2020
ВОЗ остановила испытания трех лекарств от COVID-19 04.07.2020
США получили замену российским ракетным двигателям 04.07.2020
ФК "Шахтер" в ранге чемпиона Украины победил киевское "Динамо" 04.07.2020
Тигрица нанесла смертельное ранение сотруднице зоопарка Цюриха 04.07.2020
Организована проверка по факту гибели военнослужащего РФ в Армении 04.07.2020
МИД просит вернувшихся самостоятельно из-за границы россиян вернуть деньги 04.07.2020
Почти 7 тысяч человек в Вооруженных силах выздоровели от коронавируса 04.07.2020
К июлю продажи авиа- и железнодорожных билетов почти восстановились 04.07.2020
"Сельта" свела вничью игру с "Бетисом" в Примере, Смолов отыграл 53 минуты 04.07.2020
"МЮ" разгромил "Борнмут" в 33-м туре чемпионата Англии по футболу 04.07.2020
В МИД РФ заявили о соблюдении страной моратория на ядерные испытания 04.07.2020
В Оренбуржье продлили запрет на посещение курортов и санаториев 04.07.2020
Renault Logan Stepway: тест седана с задатками кроссовера 04.07.2020
В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей 04.07.2020
"Родина" пойдет на выборы как партия российских регионов 04.07.2020
Власти Ирана вводят обязательный масочный режим в стране 04.07.2020
Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище 04.07.2020
Составлен список лучших хорроров десятилетия 04.07.2020
Москва возмущена решением суда Лондона по золоту Венесуэлы 04.07.2020
МЧС Москвы предупредило о сильном дожде и грозе 04.07.2020
В МИД РФ располагают данными об участии разведки США в наркоторговле 04.07.2020
Тормозить или объезжать? Что делать, если животное выбежало на дорогу 04.07.2020
Вышел трейлер якутской мистической драмы "Пугало" 04.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
04.07.2020 23:39
Рубрика: Спорт

ЦСКА забил три мяча за четыре минуты и разгромил "Ахмат"

Текст: Артур Нанян
Столичный ЦСКА одержал вторую победу подряд в Премьер-лиге. В матче 26-го тура армейцы разгромили на выезде "Ахмат" - 4:0.
Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат" / РИА Новости Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат" / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат" / РИА Новости

Судя по всему, кратковременный отъезд Виктора Гончаренко в Беларусь хорошо подействовал на футболистов ЦСКА. После него "красно-синие" сначала обыграли в принципиальном дерби "Спартак" (2:0), а теперь разгромили набравший форму "Ахмат".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
"Локомотив" сыграл вничью с "Сочи", не забив пенальти

Исход встречи в Грозном решили убойные четыре минуты - с 61-й по 65-ю. В этот промежуток уложились три гола гостей: отличились Федор Чалов, Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. А на 84-й минуте автогол Андрея Семенова установил окончательный счет - 4:0 в пользу ЦСКА.

Благодаря победе команда Гончаренко сравнялась с расположившимся на четвертом месте "Ростовом" - по 43 балла. Недалеко идет "Краснодар", в активе которого 45 очков. Однако у "быков" есть два матча в запасе по сравнению с конкурентами.

Между тем

Мюнхенская "Бавария" в 20-й раз в истории завоевала Кубок Германии. В финальном матче нынешнего розыгрыша турнира чемпионы страны уверенно обыграли "Байер" - 4:2. Дубль у победителей оформил Роберт Левандовски, еще по мячу забили Серж Гнабри и Давид Алаба. У леверкузенцев отличились Свен Бендер и Кай Хаверц.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Ахмат" Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Грозный Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

В России ответили на отказ Турции признавать Крым российским
МИД просит вернувшихся самостоятельно из-за границы россиян вернуть деньги
В Госдуме предложили повысить налоговый вычет при покупке недвижимости
У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей