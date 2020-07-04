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04.07.2020 13:48
Рубрика: Общество

Боровшиеся с COVID-19 кубанские медики бесплатно отдохнут в Анапе

Текст: Татьяна Павловская

120 сотрудников больниц, помогающих больным коронавирусом, и 40 детей медработников отдохнут по бесплатным путевкам на анапском курорте Miracleon, включающем сеть четырехзвездочных отелей и детский санаторий. Эта инициатива руководства здравниц получила поддержку краевых властей, после чего между медперсоналом были распределены путевки на общую сумму пять миллионов рублей.

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- Первые гости из списка, сформированного краевым минздравом, уже прибыли в четыре отеля Анапы, - сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. - Их отдых продлится неделю. Смены в детском санатории пройдут с 23 июля по 13 августа и с 15 августа по 4 сентября.

Как отметил инвестор проекта Miracleon Валерий Димоев, в непростой период пандемии медики работают не жалея себя, рискуя своим здоровьем и жизнью, и бизнес не должен оставаться в стороне. Путевки врачам, а также среднему и младшему медперсоналу выделены в знак благодарности и поддержки.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край COVID-19. Мы справимся!

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