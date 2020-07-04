Боровшиеся с COVID-19 кубанские медики бесплатно отдохнут в Анапе

120 сотрудников больниц, помогающих больным коронавирусом, и 40 детей медработников отдохнут по бесплатным путевкам на анапском курорте Miracleon, включающем сеть четырехзвездочных отелей и детский санаторий. Эта инициатива руководства здравниц получила поддержку краевых властей, после чего между медперсоналом были распределены путевки на общую сумму пять миллионов рублей.

- Первые гости из списка, сформированного краевым минздравом, уже прибыли в четыре отеля Анапы, - сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. - Их отдых продлится неделю. Смены в детском санатории пройдут с 23 июля по 13 августа и с 15 августа по 4 сентября.

Как отметил инвестор проекта Miracleon Валерий Димоев, в непростой период пандемии медики работают не жалея себя, рискуя своим здоровьем и жизнью, и бизнес не должен оставаться в стороне. Путевки врачам, а также среднему и младшему медперсоналу выделены в знак благодарности и поддержки.