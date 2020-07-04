В России ответили на отказ Турции признавать Крым российским

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в этой связи сообщил, что его нисколько не удивило заявление главы внешнеполитического ведомства Турции. При этом Цеков отметил, что Крым самодостаточен в выражении своей политической воли с кем ему быть и не нуждается в признании этого факта третьими странами.

- Для Крыма самое главное признание - это признание и поддержка России, - лаконично констатировал Цеков.

Сенатор уверен, что рано или поздно большинство стран согласятся с волеизъявлением крымчан, проголосовавших на референдуме за вхождение в состав России.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отметил, что мнение главы МИД Турции хотя и важно, но все же он является сменяемым государственным чиновником, а у крымчан есть время подождать, когда политика соседнего государства в отношении Республики Крым в составе России изменится, и там признают сегодняшний статус полуострова.

- Нам торопиться некуда, мы дома и надолго, - сказал Эйваз Умеров, напомнив, насколько Турция экономически связан с Россией, зависит от потока российских туристов, от аграрного и энергетического рынков нашей страны.

Еще один эксперт в области межнациональных отношений Заур Смирнов обратил внимание, что внутри самой Турции на протяжении последних шести лет существуют два диаметрально противоположных мнения относительно признания или не признания российского статуса Крыма. Официальная точка зрения уже не однажды звучавшая в Анкаре продиктована необходимостью Турции быть солидарной со странами Запада и своими партнерами по блоку НАТО. Неофициальное или общественное мнение Турции обусловлено тем, что народ этой страны всегда братски относился к крымским татарам. Культурные, межнациональные, да и экономические связи Крыма и Турции никогда не обрывались после референдума 2014 года. Турецкий бизнес по-прежнему является инвестором экономики Крыма, а делегации деловых кругов этой страны не раз посещали полуостров за последнее время.