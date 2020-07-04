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04.07.2020 15:43
Рубрика: Происшествия

В Волгограде раскрыли крупную сеть подпольных казино

Текст: Руслан Мельников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники правоохранительных органов выявили работавшие в Волгограде подпольные игорные заведения. В результате были возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованные группой".

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Как сообщили в региональном управлении СК РФ, в качестве подозреваемых проходят 31 человек. Из них 11 находятся в статусе организаторов.

"По данным следствия, подпольные игровые клубы существовали не менее полугода и располагались в частных домах Дзержинского районах Волгограда, специально арендованных для этих целей активными членами преступной группы", - пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что злоумышленники поддерживали конспирацию. В игорных заведениях могли сделать ставку только проверенные игроки, причем, для этого нужно было предварительно договориться по телефону. Чтобы провести обыски, пришлось привлечь около 300 сотрудников силовых структур, которые обнаружили и изъяли игровые столы и наборы, черновые записи, деньги и другие улики.

Кроме того стало известно, что подпольный бизнес длительное время находился в оперативной разработке.

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