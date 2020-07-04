Рябков опроверг переговоры об участии России в расширенном саммите G7

Москва не ведет с Вашингтоном никаких обсуждений о "приемлемой для РФ роли" на расширенном саммите G7, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведем, - отметил Рябков, комментируя заявление посла США в РФ Джона Салливана. - Это довольно странное заявление, которое, мягко говоря, вызвало у нас вопросы".

Идея проведения расширенного саммита G7 является ущербной, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без КНР невозможно, заключил заместитель главы МИД РФ.