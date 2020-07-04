Рябков опроверг проведение переговоров об обмене Уилана

Москва и Вашингтон не ведут закрытых консультаций или переговоров по возможности обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, заявил "Интерфаксу" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, в последние недели в связи с окончанием рассмотрения дела Уилана в суде в публичном пространстве появилось много различного рода суждений, в том числе, спекулятивного свойства. Упоминалось также о неких закрытых консультациях, переговорах по этому вопросу. "Я со всей ответственностью заявляю, что подобного рода обсуждения с США не ведутся", - отметил Рябков.

Замминистра также указал, что в Вашингтоне знают о российских предложениях использовать для разблокирования ситуации соответствующие механизмы Совета Европы. "Такой механизм есть, и им можно и, на наш взгляд, нужно воспользоваться,- полагает Рябков.

По словам российского представителя, реакции от Вашингтона нет. Москва готова рассматривать различные варианты, но конкретно по сюжету с Уиланом изменений никаких нет. Спекулятивные рассуждения не приближают к решению главной задачи вернуть на родину соотечественников, осужденных в США по надуманным обвинениям и захваченных в ряде случаев незаконным образом, в том числе, на территории третьих стран сотрудниками американских правоохранительных органов.