РФ не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

Москва не исключает, что после выхода США из Договора по открытому небу, из соглашения могут выйти и другие страны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, российская сторона абсолютно уверена, что несмотря на конференцию по ДОН 6 июля, Вашингтон не поменяет решение о выходе из Договора.

Решение Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу не вызвало удивления у российской стороны, оно полностью вписывается в американскую линию на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области. При этом проигнорированы интересы союзников, требования ряда членов Конгресса США, а также авторитетные мнения американских и европейских экспертов, говорилось в заявлении российского внешнеполитического ведомства.