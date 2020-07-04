"Родина" намерена идти на предстоящие выборы как партия российских регионов, заявил на отчетно-выборном съезде в Санкт-Петербурге председатель партии, депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Участники съезда приняли соответствующую доктрину, выражающую приоритеты развития субъектов РФ.

- "Родина" пойдет на выборы как партия российских регионов, как политическая сила, выражающая и защищающая интересы жителей каждого субъекта, как партия каждого двора и каждого подъезда. И в этом есть понятная историческая логика, - приводит РИА Новости слова Журавлева.

Депутат Госдумы отметил, что российские регионы - это не какая-то нагрузка на центр, это и есть Россия. По его словам, для каждого страна начинается с малой родины.

"Наша миссия - добиться для жителей российских регионов лучшей, по-настоящему достойной жизни", - подчеркнул председатель партии.