Россия готовит предложения по саммиту "пятерки" СБ ООН

Москва продолжает прилагать дипломатические усилия для разработки повестки дня саммита "пятерки" СБ ООН, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы сейчас продолжаем дипломатические усилия для того, чтобы разработать общеприемлемую повестку дня этого мероприятия. Внесли соответствующие предложения другим партнерам по "пятерке", ждем их реакции", - отметил Рябков.

Напомним, 23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит пятерки постоянных членов СБ ООН. Генсек ООН Антониу Гутерриш на видеоконференции 25 июня выразил надежду, что саммит "пятерки" удастся провести до конца сентября.