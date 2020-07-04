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04.07.2020 12:55
Рубрика: Власть

Россия готовит предложения по саммиту "пятерки" СБ ООН

Текст: Александр Саможнев

Москва продолжает прилагать дипломатические усилия для разработки повестки дня саммита "пятерки" СБ ООН, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков опроверг переговоры об участии России в расширенном саммите G7

"Мы сейчас продолжаем дипломатические усилия для того, чтобы разработать общеприемлемую повестку дня этого мероприятия. Внесли соответствующие предложения другим партнерам по "пятерке", ждем их реакции", - отметил Рябков.

Напомним, 23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит пятерки постоянных членов СБ ООН. Генсек ООН Антониу Гутерриш на видеоконференции 25 июня выразил надежду, что саммит "пятерки" удастся провести до конца сентября.

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