Русский союз Латвии заявил об амбициях на выборах градоначальника Риги

Чем извилистей выглядит дистанция междуцарствия в мэрии латвийской столицы после того, как лидер "Согласия" Нил Ушаков сменил по весне прошлого года привычные берега Даугавы на брюссельские кружева в Европарламенте, тем все солиднее становится список претендентов, которые готовы примерить под свой политический вес и рост кресло столичного мэра.

Буквально три дня отделяют и субботний съезд Русского союза Латвии, который проходил 4 июля с участием сопредседателей партии Татьяны Жданок и Мирослава Митрофанова, уточняют новостные каналы, от старта официальной предвыборной кампании, финиш которой заявлен на 29 августа.

Но уже сейчас аналитики все чаще задаются нестареющим гамлетовским вопросом: быть или не быть у штурвала осиротевшей Риги сторонникам социал-демократических идеалов бывшего градоначальника.

Политический бомонд и радикальное крыло парламента, которым не привыкать бежать впереди паровоза, заранее убеждены в том, что центральной интригой года станут именно грядущие выборы в Рижскую думу, в которой гарантированно прекратят десятилетие правления партии "Согласие" и "Честь служить Риге".

Основания для критической оценки ситуации существуют и у сторонников РСЛ, признаются делегаты съезда, форум которых проходит на фоне целого пакета кризисных явлений, включая пандемию коронавируса, тревожные явления на мировой экономической платформе, всплеск расовых волнений в США и разбалансированность Евросоюза.

Да и в самой прибалтийской республике только за апрель и май фактическая безработица выросла почти на 20 тысяч человек и достигла 9,2 процента. Такого ускорения, утверждают местные аналитики, не было даже во время предыдущего экономического кризиса. Естественно, полагают они, для многих рижан этот вопрос вызывает неопределенность, чувство опасения и страха: насколько жители мегаполиса смогут обеспечить себя элементарными средствами для выживания.

Кроме того, констатировал сопредседатель партии Мирослав Митрофанов, за прошедший со времени прошлого съезда год латвийские власти приняли ряд нормативных актов, которые ухудшили положение русскоязычного населения. Хотя, подчеркнул он, даже эти решения по своим последствиям не сравнимы с запретами на русский язык в образовании, которые благословили парламент и хозяин Рижского замка.

В этой связи, по мнению бывшего евродепутата, прошедший год доказал и вредоносность отказа политических оппонентов из "Согласия" от участия в массовых акциях протеста, вместо которых они попытались сделать ставку на жалобы в Конституционный суд страны.

Эти обращения были заранее обречены на политическое поражение, констатировал Митрофанов, ведь суд, рассмотрев обращение депутатов, оставил в силе основные запреты на русский язык в образовании. Вот почему вердикт латвийской Фемиды лишь подтвердил правильность выбранной РСЛ тактики поведения: "продолжать борьбу за интересы избирателей всеми законными методами, расширяя масштабы протестного движения".

Даже несмотря на то, что РСЛ был искусственно лишен полагающегося ему государственного финансирования, за прошедший год настойчивая работа актива и принципиальная позиция его лидеров обеспечила рост популярности, подтвердил сопредседатель партии.

За год она укрепилась и в кадровом отношении. А среди ярких общественных акций Митрофанов отметил марши протеста, подготовку более ста исков в ЕСПЧ в защиту русского образования, митинг в поддержку интересов малообеспеченных рижан, акцию памяти по посещению братских могил советских воинов в преддверии 9 мая, митинг протеста против планов запрета в стране Георгиевской ленточки.

Если бы выборы в Рижскую думу прошли в текущем месяце, допускает Митрофанов, то партия получила бы представительство в самоуправлении. Эта победа, по его словам, должна открыть дорогу для РСЛ и в представительные органы власти всех уровней. Успех в Риге, пояснил он, позволит подготовиться к очередным муниципальным выборам 2021 года и заложить основу для возвращения русской партии в Сейм Латвии в 2022 году.

Правда, осторожно добавил он, этот результат не является гарантированным, поскольку конкуренты обладают несравнимо большими ресурсами для агитации на решающем этапе предвыборной кампании.

А вот евродепутат от Латвии Татьяны Жданок, которая выросла на берегах полноводной Двины, по-прежнему убеждена в том, что лидер "Согласия", перебравшись в Брюссель, где он пока отметился только поддержкой антироссийских резолюций, все больше напоминает капитана, бегущего впереди команды с тонущего корабля.

Главные пробоины ниже ватерлинии, пояснила в интервью "РГ" Татьяна Аркадьевна, сделаны за истекшее десятилетие управления городом. "Плохое администрирование - самый слабый упрек, который можно сделать ему как мэру Риги. Говоря же о руководимой им партии, достаточно сказать, что она предала интересы своих избирателей, а это подавляющая часть сторонников "Согласия".

Кстати, делегаты партийного съезда РСЛ проголосовали в своей резолюции за то, чтобы в случае победы на выборах в Риге партия предложит партнерам формирование коалиции на принципах уважительного отношения к рижанам разного происхождения, уровня достатка и возраста. "Для нас все жители Риги - потенциальные партнёры по наведению порядка в городе и возвращению к экономическому росту", - констатировал Митрофанов.

После избрания депутатов от РСЛ в Рижскую думу и другие самоуправления партия, по его словам, партия станет активно влиять на кадровую политику в сфере образования, обеспечивая назначение таких директоров школ и детских садов, которые будут ответственно относятся к сохранению национальной идентичности учеников и воспитанников.

Поскольку субботний съезд проходил в условиях социального дистанцирования, не отмененных по окончании чрезвычайной ситуации в стране, в нём не смогли принять участие все желающие члены партии. Поэтому принято решение: РСЛ проведёт внеочередной конгресс, который будет посвящен дискуссиям о будущем Латвии и избранию нового состава правления на условиях неограниченной личной конкуренции.

Партия должна обновиться и стать более динамичной, резюмировали ее сопредседатели в беседе с "РГ".